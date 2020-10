Mes Gabrielle Chaput et Jade Poissant. Photos : Site web de Dunton Rainville

Après le décès d’un bâtisseur , place à la relève!Le cabinet Dunton Rainville a en effet annoncé l’embauche de deux avocates, Meset, qui font leur entrée au bureau de Montréal.Récemment assermentées, les Barreaux 2020 ont toutes deux effectué leurs stages au sein du cabinet.Me Chaput exerce principalement dans les domaines civil et commercial ainsi qu’en droit du travail.Bachelière de l’Université Laval, elle a travaillé comme agente de développement communautaire auprès du Centre de femmes l’Éclaircie entre mai 2017 et septembre 2018.Elle a aussi travaillé comme étudiante en droit auprès de l’Industrielle Alliance entre décembre 2017 et août 2019.Les membres de Dunton sont catégoriques : Me Chaput se démarque par son potentiel et « ses expériences variées (qui) lui permettent par ailleurs de conseiller judicieusement ses clients ».De son côté, Me Jade Poissant est une ancienne de l’Université de Sherbrooke. Elle détient un baccalauréat-maîtrise en droit et science de la vie.La Barreau 2020 s’est démarquée lors de sa formation en travaillant comme auxiliaire d’enseignement et en s’impliquant auprès de plusieurs comités et organisations, comme au Centre d'entraide à l'étude de la Faculté de droit.Ses principaux champs de pratique sont le divorce, la séparation, la garde d’enfants, la détermination des pensions alimentaires pour enfants et pour époux ainsi que les dossiers d’enrichissement injustifié.Au cabinet, personne n’hésite à la qualifier de « rigoureuse » et de « dévouée » ainsi qu’à l’écoute des besoins de ses clients.