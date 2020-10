Me Nathalie Lafontaine-Jodoin qui se joint à Therrien Couture Jolicoeur avec son collègue, Me Éric Lecours. Photo : LinkedIn

Le 16 novembre prochain, Mesetquitteront leur étude pour un autre bureau de Saint-Hyacinthe, celui de Therrien Couture Joli-coeur.Les deux notaires, qui ont étudié ensemble et sont associés depuis le début des années 2000, ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. La troisième associée de Lafontaine L'Heureux Lecours, Me, a choisi de ne pas prendre part à ce changement.Me Lecours explique que sa collègue et lui n’ont pas pu refuser cette opportunité de se joindre à un groupe québécois « qui a un rayonnement géographique plus important, et qui est en mode expansion depuis un certain temps ».« Il y a 20 ans, Louis Lafontaine (NDLR : l’oncle de sa collègue Nathalie Lafontaine-Jodoin) était venu me voir pour me proposer, avec mon associée de l’époque, Chantal L’Heureux, de nous joindre à eux, ce qu'on avait fait. Et on s'était dit que si on ne faisait pas ça, on le regretterait amèrement pour toute notre vie... Et on ne l'a pas regretté! Disons qu’il s'est présenté une opportunité du même genre... »Et chacun des trois associés de Lafontaine L’Heureux Lecours a pris sa décision.« À l’âge qu’on a, on s’est dit que c’était maintenant, sinon, on passerait notre tour! » ajoute le notaire, au début de la cinquantaine, à propos de sa collègue, Me Lafontaine-Jodoin, et lui.« C’est déchirant, parce que c'est une belle équipe qu’on va quitter », assure Me Lecours, qui parle de cette équipe comme de sa « famille ».Éric Lecours a commencé sa carrière de notaire en 1994, dans un bureau de Saint-Adèle. Il est ensuite revenu dans sa ville natale, Saint-Hyacinthe, pour lancer sa propre étude. Par la suite, il s’est associé avec Me L’Heureux, puis avec Me Lafontaine, en 2002. Il oeuvre en matière transactionnelle, dans les domaines immobilier et corporatif, en financement et en copropriété.Me Nathalie Jodoin-Lafontaine est associée chez Lafontaine L’Heureux Lecours depuis 2004. Elle se spécialise dans la planification testamentaire et successorale, ainsi que dans les fiducies et le droit de la personne – mais sa pratique est davantage axée vers les entrepreneurs.« Le bureau, ici (Lafontaine L’Heureux Lecours), est axé vers une clientèle d’affaires, explique Me Lecours. C'est ce qu'on s'en va faire ailleurs aussi, mais sur un terrain de jeu plus étendu. »