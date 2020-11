Photos : Site web de l’Association des Barreaux canadiens

Quel types d’adoption il y a?

Qui peut adopter, et qui peut être adopté?

Quelles sont les difficultés particulières?

Quels sont les documents requis et les procédures à présenter à la Cour?

Quelle est la jurisprudence de base?

L’enfant doit-il consentir?

Est-ce que les psychologues et la DPJ jouent un rôle?

La division québécoise de l'Association des Barreaux canadiens organise une formation en ligne qui pourrait énormément intéresser les avocats en droit de la famille.D'une durée d'une heure et demie le 9 décembre prochain, le Guide pratico-pratique des adoptions au Québec : Modèles et règles de procédures, pièges à éviter et meilleures pratiques vise à démystifier les types d'adoption, les étapes, les prérequis, les procédures, la jurisprudence, le consentement de l'enfant, le changement de nom de l'enfant et l'acquisition de citoyenneté suite à l'adoption.Les avocats en droit de l'immigration pourraient aussi bénéficier du webinaire « pour savoir les différences entre les adoptions internes et les adoptions internationales », souligne la conférencière MeLe domaine de l'adoption semble en outre très actif au Québec, selon Me Fraser. Une corde intéressante à ajouter à son arc?« Dans le dernier mois, j'ai eu six ou sept demandes de consultation pour adoption, illustre l'avocate. Est-ce que ça veut dire que très peu d'avocats les font, est-ce que c'est parce que je parle espagnol? Je ne sais pas, mais je pense que c'est intéressant pour un avocat d'élargir son champ de pratique. »Avec les modifications récentes au Code civil, Me Fraser estime en outre « qu'il y aura plus de cas dans le futur pour les familles dont les parents sont du même sexe », ce dont les avocats en droit de la famille pourraient profiter.Mais il faut bien commencer quelque part, et « souvent quand on fait quelque chose de nouveau, on ne sait pas par où commencer! », glisse l'avocate.La conférencière répondra donc à plusieurs questions d'actualité lors de la formation en ligne, notamment :« La réponse à beaucoup de ces questions est dans le Code civil, mais parfois on est plus lucide si on nous le dit que si on le lit tout simplement », expose Me Fraser.La formation est admissible aux crédits de formation obligatoires du Barreau du Québec.