Me Paul-Matthieu Grondin, bâtonnier du Québec. Photos : Sites web du Barreau du Québec et du CAIJ

Une assemblée générale extraordinaire du Barreau du Québec se tiendra le 9 décembre prochain par webdiffusion en direct à compter de midi.Le but de cette assemblée générale extraordinaire : la cotisation des membres du Barreau du Québec au Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) pour l’exercice financier 2021-2022. Le Barreau a en effet l’obligation de consulter ses membres au sujet du montant de la cotisation annuelle.Lors de l'assemblée, les partenaires fondateurs (Barreaux de Montréal et Québec, et l’Association des avocats et avocates de province) du Barreau du Québec recommanderont une cotisation de 462,96 $ pour l’exercice financier 2021-2022, soit le même montant que pour l’exercice en cours.Ces cotisations sont habituellement toutes entérinées lors de l’assemblée générale annuelle du Barreau du Québec, qui se tient généralement début juin.Par contre, le Barreau a négocié il y a deux ans avec le CAIJ « un nouveau protocole visant à entériner la cotisation d’une façon différente avec une table de consultation supplémentaire », explique le bâtonnier MeLe nouveau protocole n’était pas encore en place à l’assemblée générale de 2019. Le Barreau a donc dû organiser une assemblée extraordinaire, un scénario qui se reproduit cette année pour des raisons différentes.« Ce qui s’est passé, évidemment, c’est la pandémie, souligne Me Grondin. Donc, on n’a pas eu le temps de passer à travers le nouveau processus consultatif pour la cotisation du CAIJ, ce qui fait que pour une deuxième fois, il va falloir qu'on passe par une assemblée générale extraordinaire. »Le bâtonnier espère que ce sera la dernière, et que les consultations pour les cotisations annuelles se feront à l’avenir toujours à l’assemblée générale annuelle de juin.« Je pense que la préoccupation (des membres) à participer à l’assemblée générale extraordinaire est probablement relativement loin dans leurs préoccupations, glisse le bâtonnier. Et en passant, je qualifierais ça de normal. »Les membres auront la possibilité de voter en temps réel, indique le Barreau. L’ordre du jour et le guide pour la participation en ligne à l’assemblée générale extraordinaire se trouvent ici