Charlotte Rémillard et Guillaume B. Laplante

L’honorable Sophie Bourque

Le 5 novembre dernier, la section des étudiants.es en droit de l’ABC-Québec lançait une première édition de son Concours de cas qui s’est tenu sous un format virtuel.Réservé aux étudiants.es de première année au baccalauréat en droit, ce concours mettait à défi sept (7) équipes composées chacune de quatre étudiants.es. Madame Charlotte Rémillard, Présidente de la section des étudiants.es en droit de l’ABC-Québec, et Guillaume B. Laplante, membre du Comité exécutif de la section et organisateur de l’événement, aspiraient avant tout à permettre aux étudiants.es de première année en droit de tisser des liens avec d'autres étudiants.es de leurs facultés qu'ils n'ont pas l'occasion de côtoyer durant cette session à distance.Pour l’occasion, l’honorable Sophie Bourque, Juge à la Cour supérieure du Québec, présidait le jury. Ce dernier était composé de l’honorable Louise Mailhot, ancienne juge à la Cour d’appel du Québec et avocate-conseil chez Fasken, Me Martine Burelle, représentante du Conseil d’administration de l’ABC-Québec et fondatrice du cabinet BurELLE avocate, Me David-Emmanuel Roberge, associé au cabinet McCarthy Tétrault et Me Cristina Birks, avocate au cabinet Borden Ladner Gervais.Les participants.es ont reçu, 72 heures avant la tenue des présentations, une étude de cas pour laquelle ils devaient trouver une solution créative qu’ils ont présentée devant le jury le soir du 5 novembre. Le cas à résoudre était le suivant : « Dans un contexte d’après COVID-19, comment les acteurs de la justice peuvent-ils trouver des solutions créatives pour désengorger les tribunaux? »En se basant sur les divers critères d’évaluation, les membres du jury ont choisi une équipe gagnante qui s’est vu attribuer une bourse de 400$ offerte gracieusement par notre partenaire, la Financière des avocates et avocats.Au final, ce fut l’équipe #1 de la Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal, composée de Catherine Gascon-David, Mickael Rolland-Déry, Yixin Cao et Adel Remila, qui a remporté le concours.Quelle est cette solution qui leur a valu le premier prix ? L’équipe de l’UQAM a proposé l’approche qu’ils ont intitulée RÉFI « Responsabiliser, éduquer, faciliter, inciter », une proposition visant à éduquer la population quant au fonctionnement du système judiciaire qui comprend aussi la création de Centres locaux de services juridiques permettant aux citoyens d’avoir accès à une justice de proximité. L’idée est d’inciter les justiciables à obtenir un règlement hors cour en offrant un incitatif quantifiable sous forme de crédits d’impôt.Soulignons également que le jury fut très impressionné par le travail de l’ensemble des équipes. L’honorable Sophie Bourque affirmait que le jury a été complètement ébahi par les présentations : « J’ai été très impressionnée. Nous avions peine à croire que c’était des étudiants.es de première année. Ils démontraient une capacité de réflexion sur les enjeux de la justice qui était impressionnante pour des étudiants.es en première session du baccalauréat. Leur aisance dans le débat oratoire était tout aussi impressionnante que les solutions présentées. »Le choix d’une équipe gagnante n’a pas été chose facile vu la qualité élevée des présentations. Ils ont donc décidé d’offrir une mention spéciale à l’équipe #4 composée d’Amélie Thibeault, Charlotte Clermont, Chakib Chergui et Kaly Roy de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.L’honorable Sophie Bourque mentionnait que « le choix a été serré et une mention d’honneur nous permettait de souligner la valeur du travail effectué par les équipes. Si nous avions pu donner plus de prix, on l’aurait fait ! »« Toutes les solutions présentées avaient du sens et étaient pertinentes. La beauté de ce type de concours est justement de pouvoir être témoin de la relève dans le monde juridique. Lorsque ça fait 15 ans qu’on est à la magistrature, on ne côtoie plus beaucoup d’étudiants.es en droit. C’était donc très stimulant de voir comment la relève est dynamique et intelligente », mentionnait madame la juge Bourque.Elle voyait également en cet événement une occasion d’encourager la relève en période de pandémie. « C’était aussi la curiosité de voir de quoi la relève est capable. C’est ma façon de donner au suivant tout en contribuant à l’ABC. Je suis certaine que j’ai été autant enrichie par mon expérience qu’eux l’ont été par ce concours. »La présidente de la section des étudiants.es en doit, Madame Charlotte Rémillard, se disait heureuse de l’issu de cet événement : « Je suis honorée que les membres du jury aient accepté de participer à notre activité, car ils sont tous et toutes des juristes inspirants et accomplis. J'ai énormément de respect et d'admiration pour eux. De plus, puisque c'était la toute première édition de l'activité, j'ai été choyée de constater l'engouement des étudiants.es : nous avons reçu plus de 100 candidatures! Enfin, je dois souligner la qualité exceptionnelle des travaux soumis par les participants.es. Nous en sommes très fiers. Bref, l'activité a largement dépassé nos attentes et nous avons déjà très hâte à la seconde édition ».Pour ce qui est du format virtuel de l’événement, Madame Rémillard croit que ce format pourrait très bien rester pour les prochaines éditions : « Bien que la pandémie nous met au défi de se renouveler cette année, elle nous permet également de mieux exploiter les bénéfices de la technologie. Puisque la section souhaite rejoindre tous les étudiants.es à travers le Québec, la forme virtuelle nous permet d'être beaucoup plus inclusif ».L’honorable Bourque croit, quant à elle, qu’une édition mariant le virtuel et le présentiel serait une avenue fort intéressante pour ce concours afin de donner une opportunité de réseautage aux jeunes étudiants.es débutant leur parcours.La Division tient à féliciter les gagnants de ce concours et remercie tous les participants.es et membres du jury qui ont contribué à la réussite de cette première édition.Pour les étudiants.es désirant devenir membre et s’impliquer au sein de l’ABC, joignez-vous à la section de droit des étudiants.es de l’ABC-Québec dès maintenant!