Morris J. Fish a été nommé par Harjit S. Sajjan. Photos : Site web de Davies et du gouvernement du Canada

Mes Jean-Philippe Groleau et Guillaume Charlebois, et Morris Rosenberg C.M. seront les conseillers de Morris J. Fish. Photos : Site web de Davies et Wikipédia

Le juge retraité de la Cour suprême du Canadaa été nommé le 17 novembre dernier par le ministre de la Défense nationalecomme la troisième autorité d'examen indépendant sur le système de justice militaire du Canada.L’ex-juge Fish appelle maintenant deux avocats à ses côtés pour s'atteler à la tâche de l'examen indépendant.Son nouveau conseiller juridique principal est Me, associé du cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg, et son nouveau conseiller juridique adjoint est Me, du même cabinet.L’ancien sous-ministre de la Justice, de la Santé et des Affaires étrangères du Canadaagira quant à lui en tant que conseiller principal.Tous se pencheront sur le contenu du Code de discipline militaire et son application par les autorités militaires, la police militaire et le système des griefs militaires.« Le juge Fish et les membres de son équipe sont tous indépendants du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes », rappelle le communiqué de l’autorité d’examen indépendant.L’ex-juge Fish invite par ailleurs tout membre du public ou des Forces armées canadiennes ayant un intérêt envers les sujets énumérés ci-dessus ou envers le système de justice militaire en général à les contacter à l'adresse review.authority à dwpv.com