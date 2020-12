Rob Foil. Photo : Attorney at work

Selonqui écrit à ce sujet sur le site Attorney at work, cette maxime s'applique surtout aux efforts pour se créer un réseau.Pour les avocats, un réseau solide a toujours été essentiel à la réussite d'une pratique, dit-il. La composition d'un réseau peut varier d'un domaine de pratique à l'autre. Ainsi, le réseau d'un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle sera très probablement très différent de celui d'un avocat spécialisé dans le droit de l’immigration.Mais le principe est le même : une fois que vous aurez commencé à vous concentrer sur l'aide à apporter aux membres de votre réseau pour obtenir ce qu'ils veulent, il vous sera plus facile de transformer ces connexions LinkedIn en relations à long terme qui apporteront une plus-value à tout le monde.Alors voici quelques conseils pour construire un réseau solide en apportant une réelle valeur ajoutée :Cela semble aller de soi, mais à quand remonte la dernière fois que vous avez demandé à quelqu'un quels étaient ses objectifs et comment vous pouvez l'aider ? Si vous ne disposez pas de ces informations, vous manquerez des occasions d'apporter une valeur ajoutée à cette relation. De plus, en posant simplement cette question, vous vous êtes déjà distingué des autres relations d'une personne : vous vous intéressez à l’autre !Ne vous concentrez pas uniquement sur la manière dont vous pouvez aider directement quelqu'un à atteindre ses objectifs. Pensez aux différentes ressources que vous connaissez et aux expériences que vous avez vécues qui pourraient aider vos contacts à obtenir les résultats qu'ils essaient d'atteindre.Pourquoi ne pas fournir une aide à vos collègues en dehors des activités professionnelles ? Par exemple, si l'un de mes contacts est sur le point de devenir parent pour la première fois, je peux lui recommander un livre sur l'art d'être parent qui a influencé la façon dont j'ai élevé les miens. Ou, si je découvre que l'un de mes contacts s'intéresse vraiment aux polars, je pourrais lui suggérer l'un de mes livres préférés de ce style.Certes, ce n'est pas le meilleur moment pour penser à se réunir. Mais une fois que nous serons revenus à la normale, accueillir un groupe de contacts pour un déjeuner, un dîner ou tout autre événement social est un excellent moyen de devenir un entremetteur. Le meilleur livre que j'ai lu sur la façon de développer son réseau en aidant les autres est sans doute « Never Eat Alone » de Keith Ferrazzi. Ils évoquent l'intérêt d'organiser régulièrement des rencontres entre personnes de votre réseau et certains de vos collègues qui pourraient faire une réelle différence dans leur vie.Ce ne sont là que quelques moyens d'ajouter de la valeur à votre réseau professionnel en vous efforçant de trouver des moyens d'aider les autres à réussir. L'essentiel est de découvrir ce que vous pouvez faire pour aider vos relations à atteindre leurs objectifs, puis de toujours être à l'affût des petites possibilités pour avoir un impact positif.Vous constaterez qu'une fois que vous aurez commencé, cela deviendra très vite une habitude que vous intégrerez facilement dans votre routine quotidienne.