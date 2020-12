Me Anne-Marie Boucher. Photo : Site web de BCF

Cain Lamarre

Mes Joanie Lapalme et Patricia Hénault. Photos : Site web de Fasken

Miller Thomson

Danielle O’Leary. Photo : LinkedIn

Nominations, webinaires, formations, reconnaissances… Voici ce qui s’est passé récemment dans les principaux cabinets québécois.L’avocate-conseil, qui est l’une des fondatrices du cabinet, s’est jointe au conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal.Le conseiller spéciala effectué ce mercredi, en webdiffusion, la troisième et dernière partie de sa traditionnelle « Revue de récentes décisions judiciaires importantes ou intéressantes en droit des sociétés » Le cabinet s’est retrouvé en Cour suprême deux fois, cette semaine. Mesetont eu gain de cause au nom de Sollio Groupe Coopératif (anciennement connue sous le nom de La Coop Fédérée).Mesetreprésentent quant à eux l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, dans un dossier qui oppose la Première Nation du lac Seul au gouvernement du Canada, à la suite de l’inondation d’une partie de la réserve lors de la construction d’un barrage.L’avocateet l’avocate-conseilont animé un webinaire , mercredi, sur les changements proposés par le gouvernement du Québec relativement à la protection des renseignements personnels, avec le projet de loi 64.L’associéeet l’avocateont animé une formation virtuelle , mercredi, à propos des enjeux de propriété intellectuelle dans le domaine agroalimentaire, touchant entre autres les brevets, les marques de commerce et les indications géographiques.L’associéa été élu président du conseil d’administration du Théâtre de la Ligue nationale d’improvisation (LNI).Les avocatsetont abordé, mercredi, les modifications qu’apportera le projet de loi C-11 sur la protection de la vie privée des consommateurs pour les employeurs, ainsi que le projet de loi 64 modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, au Québec, dans le cadre d’une rencontre virtuelle organisée par le Conseil du patronat du Québec.L’associée a reçu le prix de reconnaissance pour services exceptionnels de l’Association des diplômés de l’Université McGill, pour son implication.Le cabinet poursuit sa collaboration avec le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ). L’associé, co-chef de l'équipe nationale en matière de divertissement et de médias, a été renommé secrétaire du conseil d’administration du BCTQ.L’avocate seniora elle aussi été nommée au sein du conseil d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal.L’associéeet l’avocateont donné une formation virtuelle , mercredi, à propos des secrets de commerce. Elles ont fait un survol des meilleures pratiques internes à implanter afin de bien gérer la documentation confidentielle.Mes Aubin et Thall Dubé, en compagnie de l’agent de brevetet de l’avocate, ont aussi participé à un panel, jeudi, sur les tabous liés à la santé mentale et les ressources pour aider les personnes en difficulté, organisé par le cabinet.Le cabinet a tenu à souligner les 25 ans de service de la technicienne juridique. Elle a fait ses débuts comme stagiaire en 1995.Me, accompagnée de Meet Me, a plaidé le 3 décembre dernier devant la Cour suprême. Le cabinet représente la compagnie Prelco, un fabricant de produits verriers, dans un dossier qui touche à la théorie du manquement à une obligation essentielle qui permet d’écarter une clause d'exonération de responsabilité, dans le droit civil québécois.L’associéeétait conférencière dans le cadre de la formation du Barreau intitulée « Droit locatif : la jurisprudence récente depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions », mercredi.