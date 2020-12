Kevin Coutu. Photo : Site web de Cain Lamarre

Émilie Vanier. Photo : Site web de Cain Lamarre

Alexandre Gauthier. Photo : Site web de Cain Lamarre

Maude Baudin-Bruyère. Photo : Site web de Cain Lamarre

Mea obtenu un diplôme de techniques juridiques, ce qui l’a poussé à poursuivre ses études en droit à l’Université d’Ottawa.Il a ensuite effectué son stage du Barreau sur la Côte-Nord pour se joindre au cabinet à la suite de son admission au tableau de l’ordre, à Sept-Îles.Il gère plusieurs dossiers, notamment en litige civil, en droit autochtone et constitutionnel, en droit des transports, et en droit familial.Durant son temps libre, il s’adonne à une variété d’activités, comme la randonnée pédestre, le tennis, le golf, le vélo, et la lecture.Avant d’intégrer Cain Lamarre, Me Coutu a été parajuriste chez Stikeman Elliott.Meintègre de son côté les bureaux montréalais de Cain Lamarre. Elle se spécialise en droit du travail et de l’emploi, et particulièrement en droit de la santé et sécurité du travail. Membre du barreau du Québec depuis 2017, elle est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.Elle est aussi titulaire d’un baccalauréat en communications marketing.Me Vanier adore le vélo, le plein air, et discuter de l’actualité de la politique et de la gastronomie. Elle est également membre du comité de surveillance des dons pour l’organisme Les Pattes Jaunes, un OBNL dans le domaine des refuges éthiques pour animaux.Meexerce dans les bureaux de la Capitale nationale. Il pratique le droit des transports, notamment du transport routier, et se consacre aux infractions pénales au Québec et ailleurs, aux demandes de permis, aux obligations des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds, et à la représentation devant les tribunaux pénaux et civils.Il a obtenu un baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2020, Me Gauthier figure au Tableau d’honneur de sa cohorte.Dans son temps libre, il adore les activités de plein air, notamment le canot de rivière, le canot-camping ainsi que la chasse et la pêche.Mepratique le droit de la personne et de la famille, notamment en matière de séparation, de divorce, de filiation, de pension alimentaire et de garde d’enfant. Elle exerce également sa pratique en litige, soit en responsabilité civile, en recours extraordinaires et en assurances.Elle pratique dans les bureaux de Québec.La jeune avocate inscrite au Tableau de l’ordre est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval. Elle a remporté le Prix du meilleur mémoire, partie intimée, à la session d’hiver 2019 dans le cadre du cours universitaire « Tribunal-école : audition en appel » de l’Université Laval.La jeune femme est impliquée au sein de l’organisme Violence Info en fournissant des services juridiques pro bono dans le cadre du Réseau national d’étudiant(e)s Pro Bono, section de l’Université Laval.