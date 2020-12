Palais de justice de Montréal. Photo : Facebook

Le ministère de la Justice du Québec a annoncé qu’une personne non-employée du ministère mais travaillant au palais de justice de Montréal a contracté la COVID-19.Cette personne a travaillé les 7 et 11 décembre derniers au 17e étage du palais de justice de Montréal avant de recevoir un résultat positif au test de dépistage.Au cours de l’enquête de la Direction de la santé publique (DSP), une autre personne a été identifiée comme ayant eu une exposition à risque et a été placée en isolement à la maison. Cette personne pourra réintégrer le milieu de travail dès que la Direction de la santé publique donnera son accord, spécifie le ministère de la Justice.« Nous sommes conscients que la situation actuelle peut être une source de stress et d’anxiété pour certains, ajoute le ministère. Soyez assurés que nous avons mis en place toutes les actions et mesures de prévention requises en fonction de la situation afin d’assurer la sécurité du personnel. »C’est le 9e cas confirmé de COVID-19 au palais de justice de Montréal depuis le premier survenu le 28 octobre dernier. Ce mois-ci seulement, cinq cas ont été annoncés.