Me Sophie Mongeon. Photo : TikTok

Le 9 décembre dernier, Mefaisait paraître sa première vidéo d’information juridique destinée aux jeunes sur son compte TikTok, mesophieavocate L’avocate spécialisée en accidents de la route et du travail a une semaine plus tard 1690 abonnés sur sa page TikTok, et l’une de ses vidéos a été vue près de 25 000 fois!« L’une de mes forces, c’est de faire de la formation et de vulgariser le droit », souligne le Barreau 1997.Me Mongeon explique aux jeunes si on peut légalement enregistrer une conversation.Source : TikTok/mesophieavocate.Me Mongeon a vu dans TikTok la façon parfaite d’informer les jeunes sur leurs droits, eux qui manquent très souvent de connaissances à ce sujet. Ce sont d’ailleurs ses deux ados de 16 et 18 ans qui l’ont initiée à TikTok, en lui révélant qu’ils auraient bien aimé suivre des cours de droit ou de politique plus jeunes.Pendant trois mois, l’avocate chez Desroches Mongeon a étudié la plateforme. Elle s’est rendu compte que bien des professionnels l’utilisent pour parler de leur métier aux jeunes du Québec.En droit, ce n’est pas exactement nouveau : l’est devenu très populaire sur Tik Tok avec ses trucs juridiques donnés aux jeunes . Bien que l’aventure se soit terminée pour lui après qu’il ait contacté de jeunes abonnées avec son compte officiel , l’idée des courtes vidéos demeure bonne.« Tous les réseaux sociaux peuvent être utilisés quand c'est de bon goût professionnel. Je pense que c'est un must pour les prochaines années », estime Me Mongeon, qui y voit l’occasion de « rendre l’information juridique courte, cool et accessible ».Déjà il y a 10 ans, Me Mongeon faisait figure de précurseure avec une page Facebook présentant de l'information juridique pour le grand public. Mais TikTok, c’est mieux : c’est là où se trouve la clientèle de l’avocate.« Tu n’as pas besoin d'être abonné pour voir le contenu. C’est différent de Facebook, c’est plus facile que YouTube, et mes clients ne sont pas sur Twitter et pas sur LinkedIn non plus, ajoute Me Mongeon. TikTok, ça sert le type de droit que je fais, parce que c’est un type de droit social, et puis c'est un service aux citoyens. »Dans cette vidéo, Me Mongeon explique les droits du travailleur lorsqu’il est congédié.Source : TikTok/mesophieavocate.Les courtes vidéos de 60 secondes vont directement au but avec un langage « extrêmement familier » adapté au public de TikTok. Le jargon juridique pointu n’y a pas sa place.« J’ai plein de jeunes et de moins jeunes qui m'écrivent en disant que c’est fantastique et qu’ils sont contents d’avoir de l’information professionnelle », se réjouit Me Mongeon.Vous trouverez les vidéos de Me Sophie Mongeon ici sur TikTok