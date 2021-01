Mes Catherine McKenzie et Mouna Aber étaient chargées du dossier. Photos : Sites web d’IMK et de Paypal

Grosse victoire pour le cabinet d’avocats IMK! PayPal a accepté de verser 10 millions $ dans le cadre de recours collectifs au Québec et en Ontario, tous deux pilotés par le cabinet.La bonne nouvelle de l’entente a été annoncée le 29 décembre dernier par IMK, mais elle doit encore être ratifiée par la Cour supérieure du Québec et la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Au Québec, l’approbation devrait avoir lieu le 25 mars prochain.Au Québec, ce sont l’associée d’IMK Meet l’avocate Mequi étaient chargées du dossier.Les demandeurs allèguent dans les actions collectives que PayPal a facturé aux utilisateurs des frais de conversion de devises plus élevés que ceux auxquels elle avait droit en vertu de ses contrats d'utilisation pour la période de janvier 2017 à août 2018.Les Demandeurs allèguent également que PayPal a effectué des conversions de devises en lien avec des achats et des virements alors que PayPal n'était pas spécifiquement autorisé à procéder aux conversions pour certaines périodes entre 2006 et août 2018.PayPal niait jusqu’alors toute responsabilité et niait la véracité des allégations des Demandeurs.