Me Darlene Heather Carreau. Photo : Twitter

Le ministre de la Justice du Canadaa annoncé la nomination de Meau poste d’administratrice en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires pour un mandat de cinq ans.L’avocate spécialisée en propriété intellectuelle a commencé sa pratique au sein de Osler à Ottawa, où elle a travaillé plus de sept ans avant de se lancer au département de la Justice du Canada.De 2003 à 2008, elle a travaillé aux Services juridiques du Groupe de la propriété intellectuelle d'Industrie Canada, où elle a fourni des conseils juridiques, y compris sur des affaires de litige en propriété intellectuelle.Me Carreau a par la suite a travaillé plus de 10 ans à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, au sein duquel elle occupait les fonctions de présidente de la Commission des oppositions des marques de commerce (2008-2015), ainsi que de directrice générale par intérim de la Direction des brevets, de sous-commissaire aux brevets et de directrice générale de la Direction générale des services aux entreprises (2015-2019).En 2019, elle s'est jointe au ministère de la Justice Canada à titre de directrice générale et avocate générale principale de la Direction générale des pratiques juridiques, où elle a également occupé le poste de conseillère ministérielle et était chargée d'appuyer la prestation des services et la transformation numérique des services juridiques ministériels.Parfaitement bilingue, Me Carreau a obtenu un baccalauréat en sciences sociales de l'Université d'Ottawa en 1993 et un baccalauréat en droit de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa en 1996.