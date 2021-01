Me Marc Labelle est l'avocat de Tony Accurso. Photos : Archives et Radio-Canada

Alors qu’il venait de s’amorcer à Montréal, le procès de Tony Accurso pourrait bien être remis à plus tard, en raison des nouvelles mesures de confinement qui entreront en vigueur samedi, selon ce qu’a appris Le Journal de Montréal « On ne peut pas être plus de 10 pour des funérailles, ça devient difficile de justifier qu’on serait 20 personnes avec les avocats, les accusés et le personnel de la cour dans la salle d’audience pour trois mois. La situation ici est manifestement dangereuse », a expliqué au JdeM l’avocat de la défense, Me, de Labelle Côté Tabah et Associés, jeudi.L’avocat a ajouté qu’il attendrait le décret gouvernemental, ce vendredi, avant de décider s’il allait demander la remise du procès. Il en va de même pour les avocats des quatre coaccusés.Tony Accurso, ancien magnat de l’immobilier, est accusé d’avoir comploté avec un fonctionnaire de Revenu Canada, un autre entrepreneur et un comptable pour faire épargner 3 millions de dollars en impôt à deux de ses entreprises. Il avait été arrêté par la GRC en 2012.