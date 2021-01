Me Vincent Gendron. Photo : LinkedIn

Mes’est ajouté à l’équipe de droit fiscal de Spiegel Sohmer, en décembre.Il a ainsi quitté l’important cabinet comptable Deloitte, où il travaillait comme analyste fiscal depuis 2017.La pratique de Me Gendron, Barreau 2018, se concentre sur la fiscalité des entreprises canadiennes, notamment la planification et les réorganisations fiscales des sociétés, les fusions et acquisitions et la planification successorale.L’avocat a fait son baccalauréat en droit à l’Université de Montréal. Il est également détenteur d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke, d’un certificat en droit chinois de la China University of Political Science and Law et d’un baccalauréat en arts de l’Université Concordia.Pendant ses études en droit, il a notamment fait un stage au bureau de l’ombudsman du Centre de de santé de l’Université McGill (CUSM).