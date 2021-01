Palais de justice de Montréal. Photo : Archives

Le ministère de la Justice du Québec a informé les employés et les occupants du palais de justice de Montréal que deux cas de COVID-19 s’étaient déclarés entre ses murs.La première personne infectée n’était pas employée du ministère de la Justice, mais a travaillé au palais de justice le 7 janvier au 5e étage.Deux autres personnes ont été identifiées comme ayant eu des contacts à risque avec la personne contaminée et ont été placées en isolement chez elles. Les lieux ont été décontaminés par la Société québécoise des infrastructures (SQI).Le second cas n’est pas non plus un employé du ministère de la Justice, mais il a travaillé au palais de justice le 8 janvier dernier. Aucune personne n’a dû être placée en isolement par la suite.Il s’agit du troisième et du quatrième cas de COVID-19 au palais de justice de Montréal depuis le début de l’année.