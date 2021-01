Me Katherine M. Pollock. Photo : Site web de Fasken

Fasken a annoncé le 12 janvier dernier la nomination de Meà titre de présidente du Conseil des associé(e)s de Fasken. L’associé au bureau de Toronto du cabinet a intégré ses nouvelles fonctions au début de l’année.Me Pollock succède à l’associé de Montréal Me, qui pratique dans les domaines de la restructuration et du droit bancaire.La nouvelle présidente pratique au sein de Fasken depuis son assermentation en 1988. C’est d’ailleurs au sein du cabinet qu’elle avait fait son stage, au terme duquel elle a été la troisième personne à intégrer le groupe Travail, emploi et droits de la personne.« Formatrice chevronnée d’employés concernant tous les aspects de l’emploi et des droits de la personne, Katherine agit également à titre d’arbitre devant des arbitres de différends et dans le cadre d’arbitrages privés fondés sur des droits », précise Fasken.« Elle préside le comité des ressources humaines et de la gouvernance et le comité d’équité, de diversité et d’inclusion du conseil des associés. Elle est la fondatrice du Réseau de la fierté de Fasken », poursuit le cabinet.Impliquée dans sa communauté, Me Pollock est également membre du comité de direction du conseil d’administration du Tarragon Theatre, et a siégé au conseil d’administration d’Outward Bound Canada et de la ALS Society of Ontario.