Ils se sont rencontrés en 2016, pendant la course aux stages, alors qu’ils avaient tous deux été embauchés comme étudiants en droit chez Spiegel Sohmer. Ils sont tout de suite devenus amis.Quatre ans plus tard, Mesetlancent leur cabinet spécialisé en droit des affaires, pour les entreprises en démarrage.« Edmond et moi, depuis le jour où on s'est rencontrés, on voulait se lancer en affaires! résume Me Servant Charbonneau. Ç'aurait pu être le droit, ç'aurait pu être autre chose… »C’est finalement la pandémie qui aura donné aux deux meilleurs amis la petite tape dans le dos qu’il leur manquait pour oser faire le saut, et mettre sur pied NSC Légal Me Servant Charbonneau travaillait encore, jusqu’à tout récemment, chez Spiegel Sohmer, comme avocat spécialisé en litige civil et commercial. Me Nankam Dzokou avait quitté le grand cabinet il y a un an pour Blue HF, un petit bureau spécialisé en droit des affaires et en technologie.La crise sanitaire, les affaires qui tournent au ralenti… Tout ça a donné l’occasion aux deux Barreaux 2018 de réfléchir à ce qu’ils voulaient vraiment, comme vie professionnelle… et de se rapprocher de leurs valeurs.« La vie allait à 100 km/h! confie Me Servant Charbonneau. Et tout d'un coup, tout a ralenti de manière vraiment significative! Je pense que tout le monde s'est posé ce genre de questions, honnêtement. Et les gens ont fait leurs choix. Et Edmond et moi, on a décidé qu'on voulait autre chose. »« Sans dire que j’avais écarté mes valeurs en faisant la pratique du droit dans des grands bureaux au centre-ville de Montréal... je suis un gars ambitieux, et éventuellement, faire du litige civil et commercial à une haute intensité, avec des gens extrêmement qualifiés, ça faisait que j'en mangeais, je faisais juste ça, ajoute-t-il. C'est cool, ça m'a permis de devenir autonome rapidement, sauf que ç'a fait en sorte que j'étais peut-être un peu débalancé… »Les deux amis veulent concentrer leur pratique sur l’aide au démarrage d’entreprises… puisqu’ils sont eux aussi passés par là! Me Nankam Dzokou, qui se spécialise en droit des affaires, a d’ailleurs peaufiné son accompagnement des startups, pendant son passage chez Blue HF.« On voulait créer un cabinet à notre image : offrir des services de qualité, sans le formalisme qui vient avec, explique ce dernier. On a toujours voulu pratiquer le droit différemment, avec une touche un peu plus humaine. »D’ailleurs, on apprend sur le site de NSC Légal que le cabinet se réserve le droit d’appliquer des rabais à tous les fans du FC Barcelone, l’équipe de foot préférée de Me Nankam Dzokou, tout dépendant de leurs résultats à un questionnaire maison.« C'est vraiment une question d'approche, ajoute son partenaire d’affaires. Le fait d'avoir notre propre bureau, ça me permet d'avoir un contact beaucoup plus direct avec le client, et un contact qui est plus axé sur des expériences comparables. »Les deux jeunes avocats ont donc lancé leurs opérations au mois de novembre dernier, et assurent que les affaires vont plutôt bien, jusqu’à maintenant. Ce n’était pas un peu épeurant, quand même, se lancer en affaires pendant la crise sanitaire?Pas spécialement, répond d’emblée Me Servant Charbonneau. En fait, la COVID les a aidés, en un sens.« Dans les mois qui ont précédé notre saut, j'ai été vraiment chanceux, parce que j'ai appris à avoir une pratique à distance, virtuelle... Et je ne sais pas il y en a combien, en ce moment, des cabinets comme ça, au Québec, mais notre cabinet est pas mal virtuel. On a une pratique qui est presque paperless. Le fait que la COVID soit arrivée que ça ait duré aussi longtemps, ç'a fait en sorte qu'on a pu se rendre confortable dans une pratique qui nous ressemblait un peu plus. »Tous les deux se considèrent très chanceux, puisqu’ils ont eu des mentors « extraordinaires », chez Spiegel Sohmer. D’ailleurs, le gros cabinet encourage cette « fibre entrepreneuriale », selon Me Servant Charbonneau. Mais il était temps pour eux de tourner cette page.« Je touche du bois, mais je pense que 2021 sera une bonne année pour nous! » s’exclame-t-il.