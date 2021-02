Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Photo : Archives

Au total, 18 étudiants inscrits en droit à une université affiliée au programme de bourse pourront en bénéficier.Parmi les facultés participantes, on retrouve celle de l’Université McGill au Québec, puis celles des universités de l’Alberta, de Victoria, Windsor, Dalhousie et York ailleurs au Canada.Les futurs étudiants intéressés devront démontrer leur expérience dans la lutte au racisme et expliquer comment ils entendent tirer parti de leur carrière en droit pour s’attaquer à la discrimination systémique.« Nous sommes convaincus que ce programme, le premier du genre au Canada, aura des retombées positives et durables pour l'ensemble des Canadiens », fait valoir, président et chef de la direction de la Banque Scotia.En plus des bourses, les récipiendaires auront l’occasion de rencontrer les dirigeants de la Banque Scotia, ainsi que plusieurs membres de la communauté juridique.L’institution financière offrira aussi à certains d’entre eux un stage dans son entreprise, au sein d’un cabinet d’avocats ou auprès d’une organisation d’assistance juridique.