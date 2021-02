Mes Guillaume Daigneault et Marie-Douce Huard. Photos : Site web de Cain Lamarre

Davies

Mes Vanessa Deschênes et Jules Gaudin. Photos : LinkedIn

Stein Monast

Conférences, certification, transactions importantes… Voici ce qui anime vos cabinets préférés, ces temps-ci.Mesetparticiperont à la conférence sur la gestion des quittances et l’impact du projet-pilote en la matière visant à faciliter les paiements dans l’industrie de la construction, le 16 février prochain, dans le cadre du congrès de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec.Les avocats et associésetont conseillé Wattpad, une plateforme d’histoires narratives, dans le cadre de son acquisition par la société informatique sud-coréenne Naver.L’avocatea obtenu sa certification de l’ISACA (Information Systems Audit and Control Association) comme ingénieure certifiée des solutions de confidentialité des données. L’ISACA est une association professionnelle internationale qui se concentre sur les technologies de l’information.L’avocatparticipera le 17 février prochain à la formation « Licence Open Source et bonnes pratiques » , organisée par le cabinet.L’associé et avocatanimera le 16 février prochain la conférence « La responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs : mieux vaut prévenir que guérir! » , dans le cadre de de la 20e Journée d’étude sur les réclamations sur contrats. Cet événement est organisé par la Faculté des sciences et de génie et la Formation continue de l’Université Laval.