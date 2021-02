Mes Jean-Pierre Huard, Marie-Pierre Simard, Sophie Riendeau et la parajuriste Nathalie Loyer, ainsi que Mes Constantinos Ragas, Frédérique Tremblay et Émilie Clairoux. Photos : LinkedIn et site web de Fasken

Mes Mathieu LeBlanc, Marc Dorion, Alexandre Saulnier-Marceau et Mireille Trottier. Photos : Site web de McCarthy Tétrault

La filiale Sports et divertissement de Québecor a annoncé mercredi avoir fait l’acquisition de la maison de disques québécoise Audiogram.Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués. On connaît toutefois les avocats qui y ont travaillé.Du côté de Québecor, les avocats chez QMI étaient Meset la parajuriste. Ils ont été épaulés par une équipe de Fasken composée de MesetChez Audiogram, c’est le cabinet McCarthy Tétrault qui s’est chargé du dossier. Mesetpilotaient la transaction, et ils étaient épaulés par MesetCe changement de propriétaire ne provoquera cependant pas de mouvement à la direction de l’entreprise., qui la dirige depuis 2015, cumulera maintenant ses fonctions de directeur général et celles de vice-président Musique du groupe Sports et divertissement de Québecor.« C’est un homme talentueux, il a de l’expérience. On n’a pas la prétention de tout connaître à Québecor, au contraire. On fait confiance à ceux qui ont construit une base solide », a indiqué, président et chef de la direction de Québecor, à la journaliste Catherine Richer pour expliquer cette décision.Tous les employés d’Audiogram doivent également rester en poste.Fondée en 1984, Audiogram se targue d’être « la plus importante maison de disques francophone indépendante en Amérique du Nord », notamment avec des ventes de plus de 10 millions d'albums dans le monde et une division spectacle. En fait également partie Éditorial Avenue, une importante maison d'édition musicale francophone canadienne.Le premier album lancé par Audiogram en 1984 a été Nouvelles d'Europe, de. De nombreuses collaborations ont suivi ensuite avec de grands artistes québécois, dont– qui est le frère du fondateur d'Audiogram – etDéjà propriétaire de Musicor, STE-4 et MP3 disques, dirigée par, Québecor Sports et divertissement continue donc d’étendre ses ramifications dans l’industrie musicale québécoise.Mais l'intérêt de Québecor pour l'industrie du disque ne date pas d'hier, signale Pierre Karl Péladeau. « Quand je suis entré chez Québecor en 1985, il y avait une entreprise de distribution qui s’appelait Trans-Canada. Déjà également, il y avait des maisons de disques », a rappelé M. Péladeau.Le patron de Québecor remarque cependant que la façon de consommer de la musique a beaucoup évolué depuis et que la compétition avec les géants de l’écoute en continu est féroce.« On se bat contre des géants. On n’est pas toujours maître de sa destinée, mais on souhaite mettre notre musique en valeur », assure-t-il.