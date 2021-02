Photo : Archives et Shutterstock

Une résolution prise trop hâtivement sous le coup de minuit ne sera probablement pas la plus durable. Par contre, vers la fin du mois de janvier, nous avons une meilleure idée de ce que nous « devrions » accomplir dans les prochains mois.Voici 4 suggestions de résolutions facilement réalisables et bénéfiques pour votre santé financière.Faire le ménage de son foyer ou de ses finances n’est probablement pas votre activité favorite, mais nous savons que c’est un. D’ailleurs, les bienfaits du ménage sont nombreux, certains vont jusqu’à dire qu’il aiderait à réduire le stress et même nous rendre plus heureux . Une chose est certaine, en finance, le ménage de notre « paperasse », papier ou virtuelle, nous permet d’être plus organisés.Il faut garder les choses simples et viser l’; nous n’avons pas tous la patience de Marie Kondo. Pour commencer, procurez-vous une boîte pour y ranger vos reçus et votre documentation importante pour chaque année et créez-vous un dossier sur votre ordinateur personnel pour y sauvegarder toutes les versions électroniques de ces documents. Créez-vous des sous-dossiers spécifiques pour tout ce qui a trait à vos revenus, vos dons de bienfaisance, vos dépenses médicales, vos enfants et vos investissements … tout le reste n’a pas nécessairement besoin d’être classé dans des dossiers.N’oubliez pas de sauvegarder les relevés d’investissement du 31 décembre de l’année en cours!Une fois par trimestre, faites votre ménage et un tri rapide! Il est inutile de tout garder. Votre ménage trimestriel vousla tâche au moment de faire vos déclarations d’impôts.Toutes les boites de comptabilité qui ont plus de 6 ans peuvent être détruites de manière sécuritaire ; inutile donc de garder les documents reliés à vos déclarations fiscales du début des années 2000.Rien de tel que de faire ou de mettre à jour unde vos dépenses courantes et unpour vous mettre à jour. Ces deux exercices sont à la base de toute révision ou planification financière. Il existe beaucoup de modèles de budget et de bilan sur le web, voici ceux proposés par l’Autorité des marchés financiers : Grilles budgétaires . Vous pouvez les adapter assez facilement à votre situation personnelle en utilisant le logiciel Excel, par exemple. Prenez le temps de bien répertorier vos dépenses variables (ex. : divertissement), elles sont trop souvent arrondies à une moyenne inférieure à la réalité.Si vous vous demandez si vous dépensez plus ou moins que la, consultez le site de Statistique Canada Comment les Canadiens ont dépensé leur argent en 2019 (statcan.gc.ca) Le début d’année est aussi un excellent moment pour vérifier où vous en êtes avec vosREER, CELI et REEE. Vous pourrez obtenir cette information en consultant le site de l’Agence du Revenu du Canada Régimes d’épargne et de pension - Canada.ca ou consultez votre avis de cotisation ou avis de nouvelle cotisation pour vos REER. Dépasser ces plafonds entraînera des pénalités fiscales coûteuses.Et finalement, pensez à changer tous vos mots de passe importants. N’oubliez pas de les répertorier dans un lieu ou une application sûre au cas où il vous arriverait quelque chose.où vous en êtes avec vos frais financiers, bancaires et d’investissement. Renseignez-vous pour savoir si de nouveaux forfaits sont disponibles.que vos assurances dommages et personnelles sont toujours appropriées à vos besoins. Faites votre magasinage, des économies sont possibles!votre fonds d’urgence. Personne n’est à l’abri d’une « catastrophe » qui risque de chambouler nos plans, comme l’année 2020 nous l’a rudement démontré. Un fonds d’urgence couvrant 3 à 6 mois de vos dépenses pourra vous permettre de passer plus facilement à travers la tempête.Une bonne habitude est d’augmenter ses épargnes du même pourcentage que son augmentation de salaire.Par exemple, quand nous reviendrons à la « normale », continuez vos habitudes de préparer vos lunchs plutôt que de manger au restaurant.envers vous, les bonnes habitudes prennent du temps à s’établir, pensez mois plutôt que jour.Tout comme l’information juridique, l’information financière est abondante, on pourrait même dire envahissante, mais ce n’est pas toute cette information qui est de grande qualité. De plus, comme en droit, l’information n’est pas le seul facteur qui permettra de gagner notre cause ; l’expertise d’un professionnel qui utilise cette information vous permettra d’atteindre de meilleurs résultats.L’institut CIRANO a documenté en 2010, 2014 et 2018 l’impact du conseil financier. Ainsi en 2018, il a été démontré que les ménages qui avaient reçu des conseils avaient accumulé 79 % plus d’actifs après 4 ans et 131 % après 15 ans que les ménages comparables ne recevant pas de conseils.Donc, prévoyez une rencontre avec votre conseiller financier et sachez que la Corporation de services du Barreau du Québec a une équipe de spécialistes qui dessert les membres du Barreau ainsi que leur famille et leurs employés.