Palais de justice de Montréal. Photo : Radio-Canada

Le ministère de la Justice a annoncé trois nouveaux cas de COVID-19 au palais de justice de Montréal. Les personnes infectées travaillent toutes pour le ministère.Le premier de ces employés infectés travaillait au 1er étage du palais de justice de Montréal. Aucune personne n’a été identifiée comme ayant eu une exposition à risque par la Direction de la santé publique (DSP).Les deux autres cas concernent des employés au 2e étage de la chambre de la jeunesse du palais de justice. À la suite de l’enquête de la DSP, quatre autres personnes ont dû être placées en isolement à la maison en lien avec l’un de ces deux cas. Ces personnes pourront réintégrer le milieu de travail dès que la DSP donnera son accord.Les bureaux et aires partagées ont toutes été décontaminées par le propriétaire de l’édifice.« Nous sommes conscients que la situation actuelle peut être difficile et être une source d’anxiété pour certains. Soyez assurés que nous avons mis en place toutes les actions et les mesures de prévention requises en fonction de la situation, et ce, afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel », ajoute le ministère de la Justice.Le palais de justice de Montréal compte 20 cas de COVID-19 depuis le début de l’année 2021.