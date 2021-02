Les avocats de Stein Monast...

Du côté de Yamana Gold inc., le cabinet Cassels de Toronto s’est chargé du dossier...

La québécoise Corporation Aurifère Monarques a cédé au début du mois certains actifs et passifs en contrepartie d’actions ordinaires de Monarch Fille, ou Corporation Minière Monarch, une filiale nouvellement créée dans la foulée de cet arrangement.La canadienne Yamana Gold inc. a ainsi acquis la propriété Wasamac et la propriété et l’usine Camflo par l’achat de toutes les actions émises et en circulation de Monarques Mère à l’exception des actions de Monarch Fille. Cette dernière a également été inscrite à la cote de la Bourse de Toronto.Le montant total de cet arrangement est d’environ 200 millions $.« La conclusion de cet arrangement a nécessité plusieurs mois de travail pour notre équipe en droit des valeurs mobilières et la participation de plusieurs avocat(e)s », souligne le cabinet Stein Monast via communiqué.Les avocats de Stein Monast Mesetont participé à la transaction.Du côté de Yamana Gold inc., le cabinet Cassels de Toronto s’est chargé du dossier avec ses avocats Meset