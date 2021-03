Me Alex Thivierge Côté patine pour la bonne cause. Photos : Site web de BCF et Shutterstock

Des avocats, le cœur sur la main?Qu’importe. Ils sont nombreux depuis la semaine dernière à cumuler les minutes d’activités physiques pour la Fondation CHU Sainte-Justine.C’est le cas par exemple de Me, avocate chez BCF, qui compte 245 minutes d’exercice pour la dernière semaine.Sa dernière publication LinkedIn fait état de sa plus récente performance : 12.48 kilomètres de patinage sur glace. Ni plus ni moins.Source : LinkedIn / Alex Thivierge CôtéParmi les cabinets inscrits, outre BCF, notons la présence de BLG, BCF, Langlois, Robinson Sheppard Shapiro et Stikeman Elliott.Stikeman Elliott est pour le moment en tête, avec 11 800 $ de dons récoltés, loin devant Langlois et ses 1000 $.Le triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine est un événement caritatif. Entreprises et particuliers sont invités à y participer pour amasser des fonds pour le développement des soins pédiatriques.L’objectif de cette 15e édition, fixé à 450 000$, est largement atteint, les dons s’élevant à 789 996 $ au moment d’écrire ces lignes.