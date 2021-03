Le fondateur du cabinet NOVAlex Ryan Hillier.

Valérie Plante. Photo : Twitter

Denis Coderre. Photo : Archives

Le fondateur du cabinet NOVAlexsongerait à se présenter aux prochaines élections municipales, qui se tiendront le 7 novembre prochain.S’il prenait la tête de Vrai changement, le parti fondé par son amieen 2013, il devrait quitter la direction de son cabinet en pleine expansion.Dans ce cas, le Barreau 2007 affronteraitpour Projet Montréal et, possiblement, l’ancien maire, qui n’a pas encore annoncé un retour, mais pourrait reprendre les rênes de Ensemble Montréal.Joint par téléphone juste avant d’entrer en réunion avec le comité de direction de NOVAlex, il a refusé de commenter la rumeur relayée par La Presse voulant qu’il aurait assuré à des proches qu’il tenterait sa chance.Me Hillier a été sollicité par des groupes d’entrepreneurs et de commerçants déçus par la gestion de. Il est actuellement « en discussion avec plusieurs élus indépendants et de partis existants, qui se joindraient à lui pour créer une vraie coalition », affirme son relationniste par courriel.Me Hillier s’est dit touché par les encouragements qu’il a reçus pour se porter candidat à la mairie. « C’est un privilège de voir mon nom circuler en lien avec une fonction aussi critique pour l’avenir de notre ville », écrit-il par courriel, ajoutant que sa décision n’est pas encore prise.« Mon équipe et moi sommes à mesurer la faisabilité d’un engagement politique de ma part. En tant qu’avocat d’affaires et entrepreneur social, je concentre actuellement ma vie professionnelle sur le développement stratégique de mon cabinet », poursuit-il.À 34 ans, Me Hillier n’en est pas à ses premières armes en politique. Il a dirigé la Jeune Chambre de commerce de Montréal en 2014-2015, a été candidat du Parti libéral du Canada sur la Rive-Sud en 2008 et a participé au lancement de la Coalition Avenir Québec.Si Vrai changement n’a pu élire aucun candidat en 2017, après avoir causé la surprise en obtenant 26 pourcent des voix en 2013, le parti dispose encore de bases assez solides. Avec ses militants, sa structure administrative, son budget, il pourrait redémarrer rapidement.Me Hillier a travaillé pendant près de dix ans chez McCarthy Tétrault et Blakes avant de fonder son cabinet, qui offre une heure de services juridiques pro bono pour chaque heure facturée.Cela dit, une chose est sûre : les Montréalais et Montréalaises ont joué dans le film de Denis Coderre et de Valérie Plante, et ils en sont sortis déçus. Pour le bien de notre métropole, nous avons besoin d’une troisième voie forte et résolument tournée vers l’avenir pour assurer l’essor économique et social de Montréal à sa sortie de la pandémie mondiale que nous vivons présentement. À ce titre, je tiens à saluer le travail largement trans-partisan accompli et les positions nuancées défendues depuis les dernières élections municipales par le Vrai Changement pour Montréal et sa cheffe intérimaire, Justine McIntyre. » - Ryan Hillier