Mes Guy J. Paquette, Loris Bénaiteau, Marie-Ève Bois, Julia Portelance et Sophie Tremblay ont représenté l’entreprise montréalaise. Photos : LinkedIn et sites web de Novalex et d’Ibridia

Solutions Beyond Technologies s'agrandit, avec l’acquisition de l’entreprise Ibridia, qui se spécialise aussi dans l'intégration des solutions SAP, communément appelée Systems, Applications & Products in data processing, et dans l'optimisation des processus de gestion.Cette transaction devrait permettre à Beyond d’offrir à ses clients les derniers processus, outils et les meilleures pratiques et services pour gérer leur SAP, notamment.Le cabinet Novalex à représenter l’entreprise montréalaise dans le cadre de cette transaction, avec une équipe formée de MesetIbrida n’était pas représentée par un cabinet externe. Elle aurait géré cette transaction à l’interne.« Cette acquisition fournira à Beyond Technologies un alignement hautement stratégique sur les méthodologies, les outils et la philosophie de SAP en matière de gestion du paysage SAP », a déclaré, associé et PDG de Beyond Technologies, dans un communiqué transmis à Droit-inc.De son côté, le CSO d’Ibrida,, a tenu à insister sur le potentiel de cette transaction.« En fusionnant dans Beyond Technologies, nous nous connectons avec l'un des principaux intégrateurs SAP du marché avec une expérience approfondie dans un large éventail de projets », expose-t-il.