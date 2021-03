Photo : Shutterstock

Une inégalité au niveau des salaires qui s’atténue mais qui persiste ;

Des périodes d’absentéisme plus nombreuses et plus longues pour s’occuper des enfants ou de parents ;

Une espérance de vie plus longue que ces messieurs qui requiert d’épargner davantage ;

Une tendance à moins se faire confiance dans les décisions de placement;

Une préférence nette à s’attarder à la gestion du budget plutôt que de se concentrer sur la planification de la retraite, donc une gestion des finances à court terme au lieu d’avoir une vision plus long terme.

On s’informe pour augmenter notre confiance en nous ! Oui les sources sont nombreuses, donc soyez sélectifs. Nous vous suggérons entre autre le cours de l’Université McGill sur les « Finances personnelles pour tous » ; On commence tôt et avec des petits montants ! Au bout de 30 ans, un investissement de 1 300$ en début d’année représentera 63 064$ avec un taux de rendement annuel de 5% et une inflation à 2%. Faites des projections, ça rend les choses plus concrètes. On organise des contributions régulières que l’on augmente graduellement annuellement ! Le pourcentage d’augmentation devrait au moins être équivalent à votre augmentation de salaire, même si celle-ci n’est que de 1% ! On se fait passer en premier en tout temps ! Par exemple quand vous êtes en congé de maternité, continuez de faire vos contributions, mais au lieu de mettre ces contributions dans votre REER, pensez à les mettre dans un CELI pour avoir accès à l’épargne plus facilement si besoin est. Et si vous ne l’utilisez pas, quand vous retournerez travailler, vous pourrez utiliser cette épargne pour faire une contribution REER. On surveille l’évolution de son portefeuille ! On s’assure que notre portefeuille soit bien aligné avec notre horizon de placement. La pandémie aura certainement changé les plans pour plusieurs, n’attendez pas pour vérifier si votre portefeuille doit être ajusté. En couple, on planifie à 2 mais on prévoit un plan B au cas où ! Et n’oubliez pas de planifier pour les coûts reliés à la santé qui peuvent être plus important pour les femmes. On compare nos investissements avec les autres ! Il existe plusieurs sources d’information objective qui peuvent vous aider dans cet exercice tel que Fundata ou Morningstar. On parle d’argent et on pose des questions pour TOUT comprendre ! Parlez d’argent avec votre famille, votre conjoint, votre banquier, votre conseiller mais aussi avec vos enfants. Plus on parle de quelque chose plus on est à l’aise avec le sujet et plus on se fait confiance. On s’entoure des bonnes personnes ! La valeur du conseil financier a été démontrée entre autre par l’Institut Cirano. On suit son plan d’actions pour garder une bonne vue d’ensemble !

On se le dit tous : cette période de « chamboulement » doit être une opportunité pour penser à ce que nous voulons et pouvons faire après le retour à une normalité qui se rapprochera certes de l’« avant-COVID », mais qui sera certainement différente.Cependant, si l’on se fie aux multiples statistiques et études publiées dans les derniers mois démontrant que les femmes ont déjà souffert à plusieurs niveaux des conséquences du Coronavirus, le futur des femmes risque d’être d’un rose grisâtre.Un exemple flagrant est la croissance du taux de chômage chez les femmes entre les mois de février et de novembre 2020, qui a progressé de 40 %, passant de 4,5 % à 6,3 % ; celui des hommes a grimpé de 25 % (de 5,4 % à 6,8 %) et les femmes ont continué d’être surreprésentées dans les postes moins bien rémunérés ou à temps partiel, selon Statistiques Canada.Ces tristes statistiques se rajoutent à des facteurs qui ont déjà affecté la santé financière des femmes, tel que :Donc comme on ne peut malheureusement pas changer le passé, pourquoi ne pas planifier pour le futur ?Soyons clair, il n’y a pas de solution miracle et on ne changera pas les choses du jour au lendemain, cependant en implantant des changements, ne serait-ce que mineurs, on ne peut que progresser !Ces quelques conseils sont bien sûr valides pour vous messieurs et surtout pour nos jeunes filles qui ne sont pas encore sur le marché du travail. Plus on commence tôt à adopter de bonnes habitudes plus les changements deviennent la norme.Aidons-nous à rendre l’avenir financier plus rose pour tous !