Plusieurs cabinets ont tenu à marquer la Journée internationale des femmes hier sur les réseaux sociaux. Photos : LinkedIn

Les femmes ont une place de plus en plus grande dans le monde du droit si on en croit les affirmations de plusieurs grands bureaux sur les réseaux sociaux en ce 8 mars. En voici un bref tour d’horizon.a cité son avocate-conseil principale, ancienne juge à la Cour suprême et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour les migrations. « Les études ont démontré que diversité rime avec meilleurs résultats sur le plan des affaires. Aborder un problème selon différents angles, c’est apporter des solutions plus efficaces et universelles. En favorisant la parité au travail, nous embrasserons le progrès et créerons un milieu de travail plus dynamique. »illustre ses valeurs de parité avec une infographie mentionnant quelques chiffres importants. Depuis janvier 2020, les femmes ont représenté 80 pourcent des embauches, 70 pourcent des embauches de stagiaires et 62 pourcent des nouveaux associés. Au total, c’est 69 pourcent de l’équipe du cabinet qui est féminine.Chezégalement, quelques chiffres brossent un portrait bien paritaire. Le cabinet est composé à 70 pourcent de femmes, la gouvernance est à 50 pourcent féminine est les femmes représentent 46 pourcent des associés., suivant le thème de la Journée internationale des droits des femmes 2021 Choisir de défier, a demandé à quelques une de ses avocats de dire comment ils comptaient s’engager pour l’égalité des sexes. Parmi eux, Medu bureau de Montréal écrit « J’utiliserai ma voix pour jeter la lumière sur les épreuves et les obstacles que les femmes doivent surmonter et je serai une alliée pour les femmes qui m’entourent. »a publié la photo de 28 de ses avocates, rappelant que le cabinet compte 50 pourcent de femmes au sein de son équipe. « Merci, mesdames, de faire une si grande différence dans nos vies. »a également opté pour la publication d’une photo de plusieurs de ses avocates à côté de laquelle on pouvait lire « Parmi nos 180 talent, nous sommes fiers d’en célébrer 128 aujourd’hui ».Même type de publication avec plusieurs portraits chez, qui se dit « fière de pouvoir compter sur des femmes d'exception pour contribuer au succès du cabinet. »Chez, on y est allé d’un hommage en toute simplicité. « Une des plus grandes forces de #BCF est sans aucun doute son équipe de #femmes intelligentes, talentueuses, ambitieuses et déterminées que sont nos avocates, nos notaires, nos agents de brevets et de marques de commerce, nos traductrices, nos parajuristes, nos adjointes, nos étudiantes, nos stagiaires et toutes nos employées inspirantes. »Chez, des événements ont été organisés par les différents bureaux partout dans le monde afin d’aborder et de défier les stéréotypes auxquelles les femmes se heurtent dans leur milieu de travail.a mis de l’avant son initiative de parité entre les genres, qui a pour objectif de favoriser les possibilités de réseautage, de leadership et de développement des affaires des femmes en droit.a publié son rapport sur la diversité dans ses rangs pour l’année 2020.a réaffirmé son engagement envers « une égalité des sexes inclusive et intersectionnelle ».Joyeuse Journée internationale des femmes #JIF2021 !sur LinkedIn s'est dit est fier de souligner les réalisations des femmes du monde entier et, plus particulièrement, des femmes qui jouent un rôle clé dans les succès de notre cabinet. Nous sommes déterminés à lutter contre l’inégalité des sexes et à encourager l’avancement des femmes.