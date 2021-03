Photo : Shutterstock

On sait à quel point le manque de sommeil a de graves conséquences sur notre endurance physique et mentale. Mais, pour se sentir frais et dispos, on a aussi besoin d’autres types de repos, selon un article de Attorney at work.Le sommeil est essentiel à la bonne santé. L’adulte moyen a besoin d’environ huit heures par jour. Mais notre corps peut également recharger ses batteries avec certaines activités réparatrices comme le yoga ou la méditation. L’objectif premier est de dormir suffisamment, mais lorsque ce n’est pas possible, on peut compenser en méditant.Le stress, ça épuise. Et l’épuisement mental peut avoir plusieurs conséquences, notamment nous empêcher de trouver le sommeil. Quand on n’arrive plus à s’endormir parce qu’on refait sa liste de choses à faire, qu’on revient sur tout ce qui ne s’est pas bien passé durant la journée ou qu’on est préoccupé par les responsabilités du lendemain, on peut se sentir épuisé même si on dort suffisamment. C’est signe qu’il est temps de faire une pause, qu’elle dure une heure, une journée ou une semaine de vacances. Ici aussi, la méditation peut être une alliée importante pour donner un peu de répit à un cerveau surstimulé.Les interactions sociales peuvent être très exigeantes, surtout quand elles se sont avec des gens avec qui on n’entretient pas une relation significative. Certaines personnes demandent énormément d’énergie par leur pessimisme ou leur tendance à attaquer l’estime personnelle des autres.Même travailler à la maison peut être épuisant socialement si on ne voit que des collègues sans avoir de temps à consacrer à ses amis ou sa famille. Pour se reposer socialement, on doit passer moins de temps avec ceux qui nous drainent de notre énergie et davantage avec ceux qu’on aime, que ce soit en prenant une marche avec un ami ou en organisant une soirée romantique avec son conjoint.Même s’ils ne font pas partie du milieu artistique, les avocats ont besoin de créativité pour bien exercer leur métier. Trouver des solutions, éviter des risques, ça demande de la créativité et de l’imagination. Il est donc possible qu’un certain repos créatif soit nécessaire. Comment faire? Il suffit de profiter de ce qu’on trouve plaisant et esthétique, que ce soit en faisant une randonnée en forêt, en écoutant de la musique ou en visitant un musée.On vit dans un monde hyper stimulant. Les écrans, les bruits, les notifications et les conversations sollicitent notre attention, souvent du matin au soir. Pour reposer nos sens, on « se débranche » au moins deux heures avant d’aller au lit, on garde son cellulaire en-dehors de la chambre. On peut accorder une soirée par semaine à une activité qui ne nécessite aucun écran comme de la lecture ou un jeu de société.