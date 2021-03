Me Adelle Blackett. Photo : Site web de McGill

L’université brille au sein des plus grandes facs de droit du monde et se retrouve au 25e rang du classement mondial QS. Les seules autres facs du pays à faire partie du top 100 sont l’Université de Toronto (17e) et l’Université de Colombie-Britannique (42e). Le classement est dominé par Harvard, Cambridge et Oxford.La professeurea reçu un prix du Conseil canadien de droit international pour son livre Everyday Transgressions: Domestic Workers’ Transnational Challenge to International Labor Law.La faculté de science politique et de droit tient sa semaine des carrières du 22 au 26 mars. Une dizaine d’ateliers, conférences et discussions sont organisés autour de thèmes directement liés au droit comme la pratique solo ou les pratiques non traditionnelles en droit, tout comme sur d’autres sujets d’ordre plus général tels la préparation à l’entrevue ou l’intégration dans une nouvelle organisation. Une soirée de réseautage est également prévue avec des acteurs de divers milieux.Le professeuret la directrice générale du Centre québécois du droit de l’environnementont animé une conférence le 10 mars au sujet du droit international face aux enjeux des changements climatiques et des droits humains.Un panel de discussion à propos des enjeux de la pratique du droit pour les jeunes avocates se tiendra le 11 mars., présidente du Conseil du statut de la femme,, présidente et chef de la direction chez Kaleido Croissance,, doyenne de la faculté,, députée de Champlain et présidente du Conseil du Trésor ainsi que, associée directrice chez Therrien Couture Joli-Coeur sont invitées. Elles aborderont les thèmes de la conciliation travail-famille, des inégalités présentes dans la profession et du développement des affaires.La professeure titulairerecevra le 25 mars le prix Option consommateurs 2021, récompensant sa contribution dans la défense des consommateurs et des personnes vulnérables. Me Morin travaille sur différents projets de recherche portant sur la protection juridique des aînés et est membre du Comité consultatif sur la maltraitance matérielle et financière des aînés.L’Université Laval est la seule autre université québécoise (après McGill) à apparaître dans le classement mondial QS. Elle a manqué le top 100 de près, arrivant en 118e position.La faculté organise un panel sur les enjeux LGBTQ2S+ dans le milieu de travail juridique. Les panélistes sont Mede McCarthy Tétrault, Mede Louis Charron Avocat, Med’Énergir et le Juge administratifdu Tribunal canadien des droits de la personne. Ils présenteront leurs points de vue sur l’inclusion et la diversité en milieu de travail juridique, dans les recherches d’emploi et sur les différences entre les milieux de travail des grandes entreprises, de la magistrature et de l’industrie.L’étudiante de 3e année au baccalauréat en droit-MBAa remporté la le concours de la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon de l’Université Laval, ex æquo avec David D’Astous de l’Université McGill. Son texte rédigé sous la direction du professeurs’intéressait aux enjeux juridiques et éthiques de l’intelligence artificielle.