Barbara Farina

Philipp Park

Avec, tout commence avec un grand éclat de rire, même notre entrevue avec elle! Mais comme elle le dit si bien, « Il faut avoir du fun, sinon nos journées de travail seraient longues. Et le rire, c’est le meilleur remède au stress! »Cette femme qui ne se prend pas trop au sérieux occupe depuis un an le rôle d’associée en droit commercial et en droit des sociétés au sein du bureau montréalais du cabinet Miller Thomson, après avoir fait ses preuves bon nombre d’années au sein d’un cabinet concurrent. Ses spécialités englobent tous les aspects du secteur financier, notamment le financement des acquisitions canadiennes et transfrontalières, tous les types de facilités de crédit, le financement de projets, le financement immobilier, les placements privés et les émissions publiques d’actions, de même que le financement des locations principales.Bref, Me Farina ne s’ennuie pas! « Oui, je fais beaucoup de choses et j’adore ça, me challenger chaque jour, concède-t-elle. Je conserve d’ailleurs parallèlement des dossiers généralistes, car cela me permet d’apprendre encore et encore. »Une pratique complexe et exigeante, jumelée à une vie de famille accomplie ? Certains diraient que c’est impossible, mais pas Barbara Farina.« Quand on veut des enfants et une carrière, ça peut être épuisant par moments, mais je ne regrette rien. Oui, il m’est parfois arrivée d’être incapable de penser au-delà de 24 heures, mais j’ai assumé mes choix et me suis toujours répétée : un jour à la fois. Et je vous l’assure, je n’ai rien d’une super woman! »Un avis avec lequel Me, un de ses anciens stagiaires devenu lui aussi associé chez Miller Thomson - et aujourd’hui associé-directeur du bureau de Montréal - nuance un peu.« Honnêtement, avoue-t-il, je ne sais pas comment Barbara fait! Elle réussit à être à la fois une mère impliquée et une avocate de haut rang, tout en gardant le sourire tous les jours au bureau. Alors que moi, je m’arrache parfois des cheveux avec deux enfants à la maison. Elle m’impressionne. »Il faut dire que Me Barbara Farina est une championne sur tous les fronts. Elle a été plusieurs fois primée par ses pairs pour la qualité de son travail, en recevant notamment la distinction The Legal 500 Canada – Droit bancaire et financier en 2013, ainsi que celles de The Best Lawyers in Canada, catégorie Droit bancaire et financier, ainsi que Financement de projets en 2020 et 2021.L’avocate a également été récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en raison de son implication auprès d’enfants connaissant des troubles d’apprentissage. « C’est un collègue, également sénateur, qui a proposé ma candidature à ce prix. Cela m’a beaucoup touchée », raconte-t-elle.Parallèlement à son succès professionnel, Barbara Farina a toujours été une femme très impliquée, à la fois auprès de sa famille, de ses trois garçons et de ses collègues.Elle était de tous les événements scolaires, de tous les comités de parents. Elle a même été responsable pendant deux ans de l'équipe de soccer d’un de ses fils, dont elle dit en riant : « Oh my God que c’était du travail. Mais bon, quand on veut bien faire les choses, il faut s’investir. Et même si on n’est pas arrivés premiers du championnat, on a été seconds. That’s good! »Vous l’aurez compris : Me Barbara Farina est une joueuse d’équipe. Elle pense même qu’il est essentiel d’entretenir cet esprit et de le partager avec ses collègues, notamment ceux qui viennent de se joindre au bureau de Miller Thomson.« Je pars du principe que pour avoir une bonne relève, il faut l’aider à accomplir ses propres objectifs, dit-elle. Parce qu’après tout, pourquoi reste-t-on dans un bureau? Parce qu’on s’y sent respecté et qu’on y évolue dans un groupe soudé. »Philipp Park, que Me Farina a pris sous son aile à ses débuts professionnels, précise pour sa part : « Barbara m’a donné l’opportunité d’apprendre, de faire mes preuves et des erreurs. Elle était toujours là pour moi, même quand je l’appelais à dix heures du soir! Et elle agit de la même manière avec son équipe, ce qui démontre un leadership indiscutable. »Me Park pense qu’en droit transactionnel, il n’est jamais question de « moi », mais de « nous ». « Tout le monde doit travailler de la même façon pour garder le cap », dit-il.C’est ce côté humain que Me Barbara Farina incarne parfaitement et qu’elle préfère d’ailleurs dans son métier, en plus de celui de mener des transactions de A à Z comme une cheffe d’orchestre.« J’aime accompagner mon équipe, avoue-t-elle, mais j’adore aussi aider mes clients à accomplir leurs objectifs. Car derrière les papiers et les chiffres, il y a des gens. Et c’est ça qui importe vraiment. »À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Droit-Inc vous propose ces deux prochaines semaines une série de portraits d’avocates passionnées qui ont su conjuguer leur pratique avec leur vie de femme et leurs convictions personnelles.