Pour une nouvelle semaine, Droit-inc vous présente les actualités, petites et grandes, des cabinets d'avocats.Voici ce que vous devez savoir.Me, associée en marques de commerce chez BCF, offrira le 7 avril prochain une conférence sur les considérations pratiques en marques de commerce pour les entreprises agroalimentaires.Le cabinet a aussi annoncé l'arrivée de sept nouveaux avocats. Les stagiaires concernés ont choisi d’y poursuivre leur carrière.etjoindront l’équipe de litige,s’ajoutera à l’équipe de droit du travail et de l’emploi tandis quepratiquera en droit des affaires.Blakes s’est classé en tête de l’indice de notoriété de la marque des cabinets d’avocats canadiens de 2021 de Thomson Reuters.Le cabinet a remporté cette distinction pour une sixième année consécutive. Il s’agit de la septième fois que Blakes occupe la première position de ce classement.« Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous leurs sommes reconnaissants de nous faire confiance pour répondre à leurs besoins juridiques les plus importants et urgents en ces temps difficiles », a déclaré l’associé administrateur national du cabinet,Le cabinet Cain Lamarre a confirmé sa participation, en tant que partenaire, à Americana, un Forum sur l'environnement ainsi qu’au Salon international des technologies environnementales.L’événement a eu lieu le 22 et le 23 mars dernier. Cet événement, organisé par Réseau Environnement, regroupe près de 60 conférences, panels, ateliers tables rondes, formations, actualité portant sur les grands enjeux du domaine environnemental.La semaine dernière, l’associéa participé comme conférencier à un cours de maîtrise en droit comparé des contrats donné par le professeurà la Faculté de droit de l’Université de Montréal.Me Vidrascu y a discuté des innovations inspirées du Québec du nouveau Code civil roumain en matière d’obligations.Le cabinet Dentons a aussi confirmé être un commanditaire « Or » de la conférence Indigenous Sustainable Investment Virtual Conference.Le cabinet Fasken organisera le 31 mars prochain son colloque annuel en droits de la personne.Mesety discuteront des développements récents en droits de la personne au Québec, en Ontario et au niveau fédéral.Le 24 mars dernier,et, avocats associés et l’avocate, membres du groupe litige, ont donné une formation en ligne sur les différents enjeux liés à la protection et au maintien du privilège, à sa portée et à sa renonciation, dans le cadre d’une enquête interne.Le 19 mars, ce sont les avocates Meset, deux associées chez Langlois, ont donné une formation sur les développements jurisprudentiels des actions collectives en lien avec le droit de l’environnement et les troubles de voisinage.ROBIC a tenu à souligner, dans une publication LinkedIn, la dernière initiative de Lambert, une entreprise québécoise fondée parÀ l’occasion de la Journée internationale de la Femme, Lambert a lancé un concours dédié à l’entrepreneuriat au féminin afin d’encourager les entrepreneures du Canada dans leur projet d’affaires!Le cabinet Spiegel Sohmer a annoncé être l’un des trois finalistes de l’édition 2021 du Canadian Law Awards de Lexpert dans la catégorie Quebec Law firm of the Year.Les gagnants de chaque catégorie seront annoncés lors des Canadian Law Awards, en ligne le 20 mai 2021.Des centaines de cabinets juridiques du pays auraient soumis leur candidature.