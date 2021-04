Marcel-Olivier Nadeau. Photo : Site web de Robinson Sheppard Shapiro

Mario Prieur. Photo : LinkedIn

Un candidat a été élus par acclamation, ayant été le seul à se présenter pour le poste d’administrateur de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit de Me Marcel-Olivier Nadeau.Pour le poste de Laurentides-Lanaudière, deux candidats se feront la lutte. Il s’agit de Meset deNatif de Chicoutimi, Marcel-Olivier Nadeau a ouvert en 2016 le bureau de Saguenay de Robinson Sheppard Shapiro, qu’il dirige depuis. Sa pratique se concentre en droit de la construction, en droit des assurances et en litige. Il vient tout juste de terminer son mandat d’un an à titre de bâtonnier du Saguenay-Lac-Saint-Jean et avait précédemment été conseiller et trésorier du Barreau régional.À titre d’administrateur du Barreau provincial, il compte s'attaquer au problème de l’accès à la justice pour les Autochtones, entre autres en siégeant au Comité sur le système de justice au Nunavut et au Comité sur le système de justice dans les communautés autochtones de la Côte-Nord.Après s’être entretenu avec les bâtonniers et les premiers conseillers des Barreaux régionaux de l’Est et du Nord de la province, Me Nadeau dit avoir réalisé l’importance de créer un forum de discussion entre ces sections et l’administrateur qui en est issu. Les problématiques qui sont rencontrées par les justiciables dans ces vastes territoires étant souvent semblables, les échanges ne pourraient être que bénéfiques.De plus, cette pratique permettrait d’assurer une continuité de la représentation au conseil d’administration provincial puisque ces régions n’y ont un siège individuel qu’une fois aux huit ans.Me Mario Prieur pratique quant à lui au sein de son cabinet, Boucher, Prieur et Associés, à L’Assomption. Il exerce principalement en droit de la famille, en droit des affaires et en litige civil.Me Prieur est impliqué depuis longtemps au sein de son Barreau régional, ayant occupé les fonctions de conseiller, puis de premier conseiller et de Bâtonnier entre 2007 et 2014. Il a également siégé au conseil d’administration du Barreau provincial de 2011 à 2013.Le Barreau 1985 a travaillé dans différents cabinets montréalais avant de se lancer à son compte à L’Assomption en 2003. Avocat-militaire réserviste, il a occupé de 2010 à 2020 les fonctions de juge-avocat adjoint, c’est-à-dire conseiller juridique auprès des unités de réserve du 34e Groupe-Brigade de Montréal.Me Prieur a reçu la Décoration canadienne des Forces armées ainsi que la médaille du Conseil du Barreau de Laurentides-Lanaudière.Me Roxane Préfontaine vient tout juste de poser sa candidature, sa fiche de présentation est à venir...