Me Bénédicte Dupuis. Photo : Site web de Fasken

Le cabinet Fasken confirme l’embauche de Me. La Barreau 2016 se joint à l’équipe de litige et résolution de conflits, au bureau de Québec. Sa pratique porte sur les litiges administratifs, civils et commerciaux.Me Dupuis a quitté le cabinet Therrien Couture Joli-Coeur, le mois dernier. Elle y travaillait comme avocate depuis septembre 2020. Elle a d’ailleurs travaillé comme stagiaire et avocate chez Joli-Coeur Lacasse, de mars 2015 à juin 2019.Elle a travaillé chez Norton Rose Fulbright de juin 2019 à juillet 2020.En tant qu’avocate plaideuse, Me Dupuis est bien connue des instances judiciaires : elle a plaidé devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême du Canada.Bachelière en droit de l’Université Laval, Me Dupuis est en voie d’obtenir un DESS en éthique appliquée de la même université.La Barreau 2016 est administratrice de la Fondation Élan depuis 2017 et membre du Cercle 179 de la Fondation du MNBAQ depuis 2018.