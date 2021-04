Stéphanie Frenette-Marier et Simon-Luc Dallaire de Groupe Montpetit

Un plus grand stress dû au haut volume de travail engendré par la pandémie;

Une demande accrue en besoin de ressources dans différents types de droit ou sphères d’activité;

A la recherche du candidat qualifié qui viendra combler les besoins opérationnels rapidement;

La difficulté de répondre aux exigences du télétravail, le droit à la déconnexion;

La complexité de formation des nouvelles ressources par le biais du télétravail;

La nécessité de maintenir un canal de communication accessible en tout temps pour favoriser un climat de travail harmonieux et sain;

L’Importance de développer le sentiment d’appartenance et la fragilité à le maintenir.

À la recherche d’une poste offrant de bonnes conditions de travail et une rémunération supérieure;

L’expectative de maintenir un emploi en télétravail;

Le désir de se rapprocher de leur domicile;

La recherche de nouveaux défis;

L’objectif d’une progression professionnelle par le biais d’un développement rehaussé d’un mentorat;

Bénéficier d’un coaching de qualité;

Évoluer au sein d’une équipe favorisant les échanges.

Avec tous les contextes entourant la pandémie, le marché de l’emploi dans le domaine juridique impose beaucoup d’efforts, de contraintes et de conditions.Voici quelques constats vécus qui soulèvent bien des questionnements présents ou futurs tant pour l’employeur que chez le chercheur d’emploi.Chez l’employeur, nous constatons notamment:Chez les candidats, nous constatons notamment:Le marché de l’emploi actuel est hypothéqué par une incertitude de mouvement greffée d’un besoin de changement.Les cabinets d’avocats ou de notaires ainsi que les entreprises ont dû se réinventer ou doivent se réinventer pour réussir à composer avec ces enjeux. Déjà que le marché de l’emploi représentait de beaux défis d’attraction et de rétention, la pandémie n’a fait qu’accentuer ceux-ci.Nos années d’expérience, multipliées par le nombre de conseillers travaillant au Groupe Montpetit, possédant l’expertise en recrutement, l’expérience en ressources humaines ou l’expérience de la pratique du droit ou en droit, sauront prodiguer ce rôle conseil stratégique en recrutement.Profitez de notre expertise afin de trouver la solution qui tient compte de vos valeurs et de vos objectifs.Certains postes s’avèrent particulièrement plus exigeants à combler en raison de l’expertise recherchée. En effet, ces recrutements sont souvent plus laborieux et nécessitent des efforts de recherche plus soutenus. Nous nous faisons un devoir de travailler pour et avec vous pour dénicher ces perles rares.En confiant votre mandat de recrutement au Groupe Montpetit, vous bénéficierez d’un ambassadeur qui sera en mesure d’accroître votre visibilité. Favorisant des échanges personnalisés tant auprès de nos employeurs que nos candidats, le mariage professionnel est basé sur des valeurs communes recherchées par tous.Au-delà des candidats « actifs », il existe un marché dit « invisible » dont plusieurs de nos candidats silencieux nous ont demandé de garder l’œil ouvert pour des opportunités d’emploi intéressantes.Si nous n’avons pas le poste qui vous convient, nous ferons tout notre possible pour le trouver!Au-delà des mandats « actifs », il existe un marché dit « invisible » dont plusieurs de nos clients-employeurs nous ont demandé de garder l’œil ouvert pour des candidatures intéressantes.Si nous n’avons pas le candidat pour vous, nous ferons tout notre possible pour le trouver!Notre rôle d’accompagnement auprès des candidats nous permet de les conseiller à considérer différentes opportunités d’emploi et, à l’occasion, à entamer une réflexion différente sur leur parcours professionnel.Groupe Montpetit représente une clientèle à l’échelle du grand Québec et de l’Ontario. La réalité du marché juridique peut être très différente d’une région à l’autre. Avec l’existence du télétravail, nous contribuons à trouver une solution pour tous.Que vous soyez le candidat ou le futur employeur, les processus de recrutement comportent leur lot d’imprévisibilité et ne mènent pas toujours au résultat escompté.Notre approche permet d’éviter le plus possible des revirements de situations. Nos diverses astuces peuvent faire toute la différence au moment de l’offre d’emploi, de son acceptation et du début de l’entrée en fonction. Notre expertise permet d’élaborer divers scénarios et ainsi anticiper les résultats possibles.Groupe Montpetit est un partenaire d’affaires fiable depuis 38 ans, qui a su au fil des ans se bâtir une réputation et notoriété enviables, tant auprès des candidats que des employeurs.Faire affaires avec Groupe Montpetit, c’est trouver l’Équipe qui sera là pour vous accompagner dans vos démarches!