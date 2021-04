Chantal Robitaille

Il existe 1001 manières de dire merci à ses employés, mais peu d’occasions ont autant de résonance que celle de la Semaine du personnel de soutien administratif, au cours de laquelle on fête aussi la Journée internationale des secrétaires.Même si, comme l’indique, directrice administrative du cabinet Blakes Cassels & Graydon, « l’appréciation des employés n’est pas l’affaire d'une semaine, et des activités et mesures sont mises de l’avant tout au cours de l’année pour démontrer notre appréciation au personnel », les employés de nombreuses entreprises attendent souvent avec impatience cette période.Même son de cloche du côté des cabinets Norton Rose Fulbright et Langlois avocats.« Nos gens travaillent très fort et sont extrêmement dévoués, donc de leur dédier une semaine de reconnaissance, cela fait partie de nos valeurs », indique le directeur des ressources humaines (RH) de Norton Rose Fulbright« C’est une semaine très mobilisante pour notre groupe, ajoute, conseillère principale en RH pour Langlois avocats. Tous les membres de notre direction et notre personnel cadre s’impliquent pour en faire un véritable événement. »Ce sentiment de gratitude envers le personnel administratif est d’ailleurs si grand dans certaines entreprises qu’au cabinet Fasken, par exemple, un programme complet y est dédié.« Nous avons lancé le programme Étincelle depuis le début de la pandémie pour mettre de la lumière dans le quotidien des employés sous plein de formes, notamment lors de la Semaine du personnel de soutien administratif », explique, Directrice principale talents, culture et développement organisationnel.Alors, concrètement, qu’est-ce qui attend cette semaine les employés administratifs? Une pléiade de petites et de grandes attentions. Dans certains cabinets, une carte personnalisée, une bonne bouteille ou un bouquet de fleurs leur seront remis. Mais celles que nous avons approchées rivalisent de créativité pour célébrer leur personnel en formule réinventée, crise sanitaire oblige.Par exemple, chez Blakes, on organisera cette semaine des concours, en plus d’activités comme des séances virtuelles de yoga sur chaise et une conférence sur l’ergonomie en période de télétravail.Langlois, de son côté, a entre autres prévu des tirages de certificats cadeaux, des ateliers de mixologie, de jardinage et de cuisine. Et l’activité auparavant très populaire du petit-déjeuner préparé par la direction a été remplacée par des vidéos personnalisées.« Nous encourageons aussi cette année les employés à se reconnaître entre eux via courriel ou sur la page Facebook privée de notre entreprise. Nous souhaitons ainsi créer une sorte de chaîne d’amitié », indique, conseillère principale en RH du groupe.Norton Rose Fulbright ne fait pas non plus les choses à moitié avec des surprises planifiées tous les jours de cette semaine.« Comme nos employés aiment réaliser des objets ou des œuvres par eux-mêmes, nous leur avons notamment concocté une activité créative virtuelle. Ils ont donc reçu une boîte avec tout le nécessaire pour créer, avec le concours de l’Atelier créatif, une déclinaison artistique d’un pot Mason », explique M. Nadeau. Mais ces mêmes employés auront aussi droit à une conférence sur le sommeil optimal présentée par un docteur, à une séance de réveil du corps et des muscles, à la réception d’une plante, puis d’un bandana aux couleurs de l’entreprise, et même à un souper-spectacle humoristique virtuel pancanadien.De manière aussi structurée, Fasken a organisé un programme complet de célébrations depuis lundi. On y retrouve un déjeuner festif avec des salles virtuelles séparées pour remplacer les traditionnelles rencontres devant la machine à café, ainsi qu’un atelier de jardinage urbain avec, une visite guidée du Metropolitan Museum of Art (MET) de New York et l’envoi d’une surprise sucrée par la poste.« Nous aurons aussi le plaisir d’avoir une animation de la dragonne et coprésidente de Prana Marie-Josée Richer, une référence en entrepreneuriat social et environnemental», ajoute Mme Chenevier.Avec cette pléthore d’attentions, on comprend aisément à quel point le personnel administratif est essentiel et apprécié des cabinets, n’est-ce pas?