Pierre Laplante, George R. Hendy, Raymond Clair et Genevieve Lajoie font partie des nominés. Photos : Archives et LinkedIn

Le Conseil des ministres du Québec a nommé (et renommé) ces dernières semaines de nouveaux avocats à des postes de la fonction publique québécoise.Mesetsont nommées de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.Mesest nommé membre et président du comité de la rémunération des juges. Mea aussi été nommé membre de ce comité.C’est également le cas de, membre émérite à la retraite du Barreau de Québec, et de, membre du Barreau de 1969 à 1984 et de 2006 à 2010.Meest nommée, à compter du 26 avril 2021, secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif. Me Lajoie est présentement sous-ministre adjointe au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.Meest nommé, à compter du 19 avril 2021, membre additionnel à temps partiel de la Commission des transports du Québec. M. Jacques est membre de cette commission.Mea aussi été nommée, à compter du 19 avril 2021, membre de cette commission. Elle est actuellement conseillère juridique en matière d’accès à la justice au Fonds Accès Justice du ministère de la Justice.M.est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers et policières de Mascouche.À ces nominations, il faut ajouter la liste de nouveaux coroners : Meset, ainsi que MM.etqui sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.Les notairesetsont aussi nommés coroners.En voici plus sur eux.Me Leclerc est membre du tribunal administratif du travail depuis 2020. Bachelière en droit de l’Université Laval, elle a œuvré à la Régie du logement comme avocate en pratique privée, entre 1998 et 2006, et régisseuse à partir de 2020.Me Santirosi est elle aussi membre du TAT depuis 2020. Avocate en pratique privée au à la Régie du logement jusqu’en 2006, elle y a ensuite travaillé comme régisseuse.Avant de se joindre à la Régie en 2006, elle a travaillé pour les cabinets Labelle Santirosi et Alepin Gauthier.Bachelière en droit à l’Université de Sherbrooke, elle a aussi étudié à la maîtrise en droit commercial à l’Université McGill.Me Laplante exerce le droit depuis 1976. Il travaille comme arbitre de griefs et de différends pour le compte de P. Laplante & associés inc depuis 2000.Il a complété sa licence en droit à l’Université de Sherbrooke en 2014.Me Hendy travaille à Québec comme conseiller principal chez Omni Bridgeway. Entre 2001 et 2015, il a travaillé comme avocat associé chez Osler Hoskin & Harcourt LLP.Il a aussi été avocat sociétaire et associé chez Davies Ward Phillips & Vineberg, entre 1977 et 2001.Me Hendy a terminé sa formation en droit civil à l’Université McGill en 1971.Raymond Clair est un membre émérite à la retraite du Barreau du Québec. Il a complété sa licence en droit à l’Université de Sherbrooke en 1967, après avoir obtenu un diplôme de cours classique au Séminaire de Nicolet.Il est avocat associé de son propre cabinet depuis 1970, jusqu’à sa retraite en 2016.M. Clair a aussi exercé plusieurs fonctions au sein du Barreau. Bâtonnier de la section d’Arthabaska en 1980-1981, il a siégé au Conseil général du Barreau du Québec puis au Comité administratif pour présider par la suite pendant plusieurs années le Comité d’inspection professionnelle.Huguette St-Louis est, depuis 2006, consultante, formatrice, conciliatrice et arbitre en pratique privée. Elle a été juge à la Cour provinciale entre 1984 et 1988, et juge à la Cour du Québec entre 1988 et 2006.Elle a été juge en chef et présidente du Conseil de la magistrature de la Cour du Québec entre 1996 et 2003.Elle a complété sa licence en droit à l’Université de Montréal en 1968.Me Lavoie travaille depuis 2018 pour le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Elle y est sous-ministre adjointe à la planification, à la coordination stratégique et à la performance depuis 2019.Elle a exercé différentes fonctions comme avocate au ministère de la Justice entre 2002 et 2017.Elle a notamment étudié à l’Université Laval ainsi qu’à l’Université de Montpellier I.Me Jacques est membre de la commission des transports du Québec depuis 2011. Il a œuvré pendant une vingtaine d’années à l’Office des transports du Canada, jusqu’en 2011.Il a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval en 1975.Me Lavigne travaille au ministère de la Justice depuis 2019. Elle y œuvre comme conseillère juridique en matière d’accès à la justice.Elle a travaillé comme avocate plaideuse pour le Directeur général des élections du Québec de 2015 à 2019.Bachelière en droit à l’Université de Sherbrooke, elle a aussi été avocate à l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec entre 2006 et 2013.Me Cliche est arbitre de grief en pratique privée depuis 1981. Il a aussi été avocat en pratique privée entre 1976 et 1981.Il a obtenu sa licence en droit à l’Université de Montréal en 1973. Il a aussi étudié à la maîtrise en droit à l’Université McGill en 1974.