Me Anas Qiabi. Photo : Site web de LRMM

Le cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon recrute un jeune avocat chipé chez Mercadante Di Pace S.E.N.CIl s’agit de Me, qui pratique en litige civil et commercial.Depuis son stage en 2017 et après son admission au Barreau en 2018, l’avocat a continué à gagner en expérience en pratiquant en litige immobilier, notamment en matière de vices cachés, de passation de titres et de recours hypothécaires.Il a également pratiqué dans d’autres domaines comme en droit pénal et criminel, en droit du travail, en droit fiscal, en droit des successions et dans le domaine des oppressions et des recours extraordinaires.Il a ainsi représenté des clients devant divers tribunaux dont le Tribunal administratif du travail, la Régie du logement, la Cour du Québec, la Cour supérieure en chambres civiles et commerciales, la Cour d’appel et même en Cour suprême.Il est activement engagé au sein de sa communauté en étant membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal et membre du conseil d’administration de l’Association des étudiant(e)s en droit à l’Université de Montréal.Diplômé en droit à l’Université de Montréal, il a déjà participé à la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal cette année et à des simulations parlementaires étudiantes auparavant.