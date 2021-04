Les honorables Peter Kalichman, Annie Breault et Charles Bienvenu. Photos : Archives, sites web du Barreau de Laval et du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud

La Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec accueillent trois nouveaux juges d’expérience dans leurs rangs.Après quatre ans à la Cour supérieure du Québec, l’honorableremplace la juge M.F. Bich à titre de juge puîné de la Cour d’appel du Québec.En tant qu’avocat, M. Kalichman était reconnu pour sa plaidoirie après avoir travaillé pendant 17 ans au cabinet Irving Mitchell Kalichman LLP avant d’être nommé à la Cour supérieure du Québec.Entre-temps, il a continué à pratiquer la plaidoirie à travers l’enseignement à la Faculté de droit de l’Université McGill pendant 15 ans.Diplômé de l’Université McGill et de l’Université de Montréal, il s’est impliqué au Barreau de Montréal et au Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec. Aussi, il s’engage activement dans la communauté juive de Montréal.La Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal accueille deux nouveaux membres dans ses tribunaux.Il s’agit de l’honorablede la Cour provinciale du Québec et à ses côtés, l’avocat de Salaberry-de-ValleyfieldLes deux exercent à titre de juges puînés et remplacent le juge G. Cournoyer de la Cour d’appel et la juge C. Baudoin de la Cour d’appel.Depuis 2013, la juge Breault pratiquait à la Chambre civile de la Cour du Québec pour la région Laval-Laurentides-Lanaudière-Labelle.Ancienne avocate avant sa nomination, elle était associée pendant plus de 20 ans au cabinet Dufour Mottet Avocats en litige civil et commercial.Dans son parcours professionnelle, elle a enseigné le droit des obligations, la preuve civile et la représentation à l’École du Barreau de Montréal, avant de s’engager complètement dans les instances supérieures.La juge détient un baccalauréat en droit à la Faculté de de l’Université de Montréal.Quant au juge Bienvenu, il est nommé pour la première fois en tant que juge après 24 ans de pratique à titre d’avocat. Il se spécialise en droit de la famille et droit civil.En débutant à son compte en 1997, il a pu gagner en expérience et a finalement rejoint le Centre communautaire juridique de la Rive-Sud en 2004.À partir de 2005 jusqu’à aujourd’hui, il a exercé au bureau d’aide juridique de Salaberry-de-Valleyfield. Il a eu notamment la chance de plaider devant plusieurs tribunaux comme la Cour Supérieur, la Cour du Québec et la Cour d’appel, au cours de sa longue carrière professionnelle.Diplômé de l’Université du Québec à Montréal et de l’Université McGill, il est membre du Barreau du Québec depuis 1997. Il a aussi servi aux Forces armées canadiennes en tant qu’officier de renseignement.