Mes Kristian Zimmerman et Yoni Feingold. Photos : Site web de Fasken

Le grand cabinet Fasken accueille deux avocats de concurrents québécois.Mede BCF avocats et Mede Robinson Sheppard Shapiro se joignent à l’équipe montréalaise.« Nous sommes très heureux d’accueillir Kristian et Yoni chez Fasken », déclare, associé directeur de Fasken pour la région du Québec. « Leur savoir-faire et leur connaissance du milieu juridique font d’eux des partenaires de choix pour nos clients et collègues. »Me Zimmerman travaille en droit des sociétés et droit commercial. Il représente des clients de diverses transactions commerciales et complexes.L’avocat rédige et négocie des contrats commerciaux pour ses clients lors de financements et de réorganisations d’entreprises.Après 14 ans dans son ancien cabinet, son expertise juridique s’est améliorée à travers différents dossiers en matière de vente, de fusion et d’acquisition d’entreprises. Il a acquis une expérience en droit des affaires notamment.Aussi, il a travaillé sur de gros dossiers commerciaux à l’échelle nationale et internationale.Il s’engage à trouver les meilleures solutions pour ses clients vers leurs objectifs commerciaux.Quant à Me Feingold, il se joint à l’équipe de litiges et résolution de conflits.L’avocat pratique notamment dans les conflits de successions, fiducies et différends commerciaux.Il représente des clients devant la Cour supérieure et la Cour d’appel pour des dossiers complexes. Sa clientèle se constitue de particuliers, liquidateurs, fiduciaires, de sociétés locales et internationales, actionnaires, de dirigeants et administrateurs.L’avocat conseille aussi des clients œuvrant dans l’industrie immobilière, commerciale ainsi que dans la mode, les médias et les technologies émergentes.Après presque 12 ans dans son ancien cabinet, il a gagné en expérience en travaillant en litige et droit des affaires.Il s’implique régulièrement dans la communauté juridique. Il est membre de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et de l’Association de droit Lord Reading.Me Zimmerman est diplômé en droit à l’Université d’Ottawa et en science politique à l’Université Concordia.Me Feingold est diplômé en droit à l’Université de Montréal et en philosophie, science politique à l’Université de Toronto.