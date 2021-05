Me Jimmy Troeung. Photo : Site web de Me Jimmy Troeung

Le cabinet boutique Rochefort & Associés, spécialisé en litige, a récemment déposé une demande en homologation à la Cour du Québec.Le litige ? Une transaction qui serait intervenue le 5 août 2019 avec Me, l’un de ses anciens avocats.Me Troeung, qui travaille à son compte depuis janvier dernier, a été à l’emploi de Rochefort & Associés entre août 2018 et août 2019.Le cabinet lui reproche d’avoir facturé « pour son seul bénéfice » des honoraires professionnels à des clients, indique la requête.« Alors qu’il était à l’emploi de (Rochefort & Associés), (Me Troeung) émettait, à l’insu de (ce dernier) et sans son autorisation, des factures à des clients, leur demandant d’acquitter ses honoraires professionnels par virement Interact.»Le responsable de ce dossier, Me, de Rochefort & Associés, a décliné notre demande d’entretien. Également joint par Droit-inc, Me Troeung « nie » les faits contenus dans les documents judiciaires.« Je ne ferais pas de commentaires supplémentaires, si vous le permettez, étant donné que le dossier est judiciarisé. Je nie avoir commis les fautes que le bureau me reproche », a-t-il affirmé.D’après la requête, Me Troeung se serait engagé à rembourser une somme totalisant 50 850 $ à coup de versements mensuels de 4 000 $. Ces versements devaient débuter le 1er août 2019, toujours selon les documents judiciaires.À ce jour, le cabinet soutient n’avoir reçu aucun versement. Il demande à la Cour du Québec d'accepter la transaction qui serait intervenue entre les parties en août 2019.Me Troeung contestera l’homologation de cette entente, nous a-t-il confirmé.