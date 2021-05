Mes Caroline Gagnon, Elif Oral, Stéphane Lavoie, Chloé Fauchon, Anne-Marie Laflamme et Frédéric Lavigne. Photos : Site web du Barreau de Québec

Suite aux dernières élections, le Barreau de Québec a présenté son nouveau Conseil lors de son Assemblée générale annuelle le 6 mai dernier.Les candidats ont été élus par acclamation et siègent au Conseil d'administration pour l’année 2021-2022.La bâtonnière de la section Québec est Me. Elle pratique depuis presque 30 ans au cabinet Gagnon Girard Beaulieu Matte.À ses côtés, Meoccupe le poste de première conseillère. L’avocate-conseil travaille en litiges civils et commerciaux à Norton Rose Fulbright.Meoccupe le poste de secrétaire. Il est avocat au Ministère de la Justice.Meagit à titre de trésorier. L’avocat du cabinet Brodeur Prémont Lavoie avocats inc. est spécialisé en droit de la famille, de la jeunesse, des personnes et des successions.D’autres membres siégeront autour de la table à titre de conseillers. Les voici...Parmi les membres du Conseil du Jeune Barreau de Québec, Mequi pratique en droit administratif chez Lavery avocats et Meen droit administratif, environnemental et litiges chez GBV avocats ont été élus.Mea été élue conseillère parmi les avocats de l’administration publique et parapublique. L’avocate spécialisée en droit administratif et civil travaille pour la Financière agricole du Québec.L’avocat, associé à Stein Monast, a été élu pour le poste. Il fait partie des avocats de la pratique privée.La conseillère élue parmi les membres du corps professoral de la Faculté de droit de l’Université Laval est Me. Elle est la doyenne de la Faculté de droit de l’université.Mesiégera à titre de conseiller élu des avocats œuvrant en entreprise. Il travaille à l’Association du personnel administratif professoral à l’Université Laval.Deux avocats d’expérience ont été élus parmi les membres de la section. Il s’agit de Mequi plaide en litige fiscal chez Fasken et Mequi est spécialisé en litige chez McCarthy Tétrault.