Le cabinet Dentons annonce l’arrivée de Medans ses bureaux à Montréal.Après presque deux ans chez Gowling WLG, elle rejoint l'équipe en droit du travail.Grâce à son expertise, elle conseille les employeurs sur le plan collectif et sur le plan individuel.Sa pratique se concentre sur des questions en lien avec la santé et la sécurité au travail, les normes du travail, l’imposition de mesures disciplinaires ou administratives, l’interprétation ou l’application de conventions collectives, le harcèlement psychologique, les mesures d’adaptation et les droits de la personne.Elle a déjà plaidé devant le Tribunal administratif du travail, les tribunaux d’arbitrage, la Cour du Québec, la Cour supérieure et la Cour d’appel.Diplômée en droit de l’Université d’Ottawa, elle est membre du Barreau depuis 2017.Merejoint Dunton Rainville à Joliette.Elle pratique en droit civil notamment en assurance, immobilier, droit de la construction, litige civil et droit municipal.Elle a développé des compétences en rédaction et des connaissances juridiques.Elle a acquis de l’expérience professionnelle à travers ses stages à Lavery Avocats et Lambert Therrien avocats. Elle a également travaillé à titre d’agente de recherche en droit sur la consultation de la réforme en droit de la famille au Ministère de la Justice à Québec.Fraîchement sortie du Barreau en 2021, elle a étudié le droit à l’Université Laval.Mepratique en valeurs mobilières, droit corporatif et droit transactionnel.L’avocat a travaillé en tant que conseiller juridique à la Banque Nationale du Canada avant de rejoindre Dunton Rainville à Montréal.Il conseille de gestionnaires de fonds d’investissement, des courtiers et des conseillers en valeurs mobilières.Membre du Barreau depuis 2017, il détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval et s’implique à titre de membre du Jeune Barreau de Montréal.Après son stage à Therrien Couture Joli-Coeur, Meest recruté aux bureaux montréalais de Dunton Rainville.Spécialisé en droit du travail et de l’emploi, il pratique également en litige civil et commercial.Rigoureux, il répond efficacement aux besoins de ses clients.Diplômé en sciences politiques, histoire et en droit de l’Université d’Ottawa, il a été inscrit deux fois au Palmarès de la doyenne de la faculté de droit.Merejoint l’équipe montréalaise de Dunton Rainville.Il travaille en droit public, droit administratif, droit du travail et litige civil et commercial.Membre du Barreau depuis 2020, il acquiert de l’expérience en travaillant à son compte pendant six mois et à titre de stagiaire en droit à Therrien Couture Joli-Coeur pendant plus d’un an et demi.Il détient deux baccalauréats en droit de l’Université Laval et en Sécurité et études policières de l’École de criminologie de l’Université de Montréal.Deux avocats de Map Legal font leur entrée au grand cabinet Cain-Lamarre.Mepratique en droit des affaires et droit transactionnel.Grâce à son expérience professionnelle nationale et internationale, il a développé son champ d’expertise en droit des affaires et financement. Aussi, il a reçu de nombreuses distinctions reconnaissant son travail.Membre du Barreau depuis 2002, il détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval et un Juris Doctor de l’Université de Toronto.Meoffrira son expertise en droit des affaires et en droit transactionnel.Après avoir travaillé pendant 16 ans à l’Hôpital Général Juif de Montréal à titre d’assistant administratif, il entre à l’École du Barreau et devient membre en 2018.Il a travaillé pendant deux ans au cabinet juridique St. Lawrence et pendant plus de deux ans à Map Legal.Double diplômé en droit et en sciences, il s’implique à titre de membre du Jeune Barreau de Montréal.Enfin, le cabinet Mcmillan LLP recrute Meà titre d’associé à Montréal.L’avocat très réputé rejoint l’équipe des marchés des capitaux et valeurs mobilières.Il pratique en droit des sociétés et des valeurs mobilières.Il représente des clients de divers secteurs pour des dossiers complexes dont des titres de créances, de capitaux propres, des premiers appels publics à l’épargne et plus encore. Il les conseille aussi dans les négociations de conventions d’actionnaires, de conventions de coentreprise et autres contrats commerciaux.Grâce à son expérience internationale, il a pu acquérir des compétences juridiques et a pu développer une clientèle aux États-Unis et en Roumanie.Ancien avocat à Miller Thomson LLP, il a été nommé en 2021 dans Best Lawyers in Canada comme avocat de premier plan en droit des fusions et acquisitions.