Mes Alain Arsenault, Justin Wee, Julie Plante et Virginie Dufresne-Lemire. Source: Arsenault Dufresne Wee

Mes Mathieu Leblanc-Gagnon, Christian Trépanier et Benoît Mailloux. Source:Fasken

Un recours a été accordé mercredi contre les Religieux de Saint-Vincent de Paul du Canada, a fait savoir le cabinet Arsenault Dufresne Wee, spécialisé dans ce genre de cause. La demande avait été déposée en décembre 2019.Les crimes auraient été commis entre 1940 et aujourd'hui. Le demandeur A.B., dont l'identité est protégée par une ordonnance de cour, soutient avoir été agressé sexuellement alors qu'il était au Patro de Jonquière, au Lac-Kénogami, dans les années 60. Il est aujourd'hui âgé de 61 ans.Selon lui, la congrégation « était au courant des abus sexuels perpétrés par (les) membres de sa communauté et les ont néanmoins étouffés, au détriment des enfants qui en ont été victimes ».Dans le cadre de ce litige, la partie demanderesse est représentée par Meset, de Arsenault Dufresne Wee.La partie défenderesse est représentée par Mesetdu cabinet Fasken.En 1958, les Religieux de Saint-Vincent de Paul du Canada étaient présents dans des dizaines d'établissements religieux et scolaires. Ils géraient en outre plusieurs camps de vacances.Leurs activités étaient concentrées à l'archidiocèse de Québec, mais elles s'étendaient aussi à l'archidiocèse de Montréal et aux diocèses de Saint-Hyacinthe, Chicoutimi, Trois-Rivières et Amos.Le cabinet Arsenault Dufresne Wee mène plusieurs autres recours collectifs pour des agressions sexuelles prétendument commises dans d'autres congrégations religieuses.Il a notamment intenté des actions contre les Frères de Saint-Gabriel, les Clercs de Saint-Viateur, les Oblats de Marie Immaculée, les Frères des écoles chrétiennes, le diocèse de Québec et le diocèse de Trois-Rivières.