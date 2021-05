Selon le ministre Simon Jolin-Barrette, la plateforme PARLe continuera à se déployer... Photos : Twitter et site web du Laboratoire de cyberjustice

Un outil de règlement de litiges en ligne géré par l’Office de la protection du consommateur compte maintenant 5 000 dossiers où une entente a été conclue entre consommateur et commerçant.Le ministre de la Justice souligne le succès de cet outil Web novateur « qui permet de résoudre des problèmes de consommation sans avoir recours au tribunal ».Développée par le Laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal, PARLe est une plateforme en ligne où des consommateurs et commerçants règlent leurs différends.Grâce à cette plateforme, les parties n’ont plus besoin de se rendre devant un tribunal pour résoudre les problèmes. Ils peuvent discuter et trouver des solutions à l’amiable, avec ou sans l’intervention d’un médiateur.Le tout se déroule à distance, en toute sécurité et confidentialité.Ce service gratuit s’est avéré utile notamment en pleine pandémie.Lancé en novembre 2016, ce projet pilote est très populaire auprès de la population. Selon le Gouvernement, plus de 11 000 consommateurs se sont référés à la plateforme.« Cet outil s’inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser un meilleur accès à la justice et le règlement des différends à l’amiable. La plateforme PARLe continuera à se déployer pour encore mieux répondre aux besoins de la population », affirme, ministre de la Justice et responsable de l’Office de la protection du consommateur.L’Office rapporte que plus de 70% des dossiers sont réglés et le délai moyen pour une entente est de 25 jours ouvrables.Plus de 120 commerçants utilisent la plateforme dont des magasins à grande surface, des détaillants de meubles, d’électroménagers et de piscines, des commerçants d’automobiles d’occasion et du secteur de la rénovation résidentielle.