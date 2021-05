Mes Julien Desoer, Sarah-Pascale Dafoe et Alexandre Gemme. Photos : LinkedIn

Les cabinets Bernard & Brassard, Cain-Lamarre, SBL Avocats & Notaires ainsi que Sarrazin Plourde annoncent l’arrivée de nouvelles recrues dans leurs bureaux.Mepratique au cabinet Bernard & Brassard.L’avocat travaille en droit du travail et dans des dossiers de litige civil.Avant le début de sa carrière, il a acquis de l’expérience en réalisant un stage juridique au CIUSSS de l’Estrie et en participant au concours de plaidoirie lors de la Coupe Gale Diplômé en droit de l’Université du Québec à Montréal, il est membre du Barreau depuis 2020.Mea rejoint le cabinet Bernard & Brassard après avoir complété son stage professionnel du Barreau.Elle pratique au sein de l’équipe de litige sur divers dossiers.Spécialiste en droit des affaires, elle est membre du Barreau depuis 2020.Diplômée en droit de l’Université McGill, elle détient un Juris Doctor en common law nord-américaine.Mes’est joint à l’équipe de Bernard & Brassard après avoir complété son stage au sein du cabinet.Il pratique en litige et en droit corporatif.À l’écoute de ses clients, il arrive à cerner rapidement les enjeux d’un dossier et de les synthétiser.Diplômé en droit de l’Université d’Ottawa, il est membre du Barreau du Québec depuis 2020.Merejoint les bureaux de Cain-Lamarre à Montréal.Elle se spécialise en droit des affaires et droit transactionnel.Après avoir commencé sa carrière professionnelle à Force-Légal inc, elle a travaillé pendant quatre ans à Escient inc.Membre du Barreau depuis 2017, elle détient plusieurs diplômes en droit de l’Université de Montréal (UQÀM), de l’Université Montesquieu Bordeaux IV (France) et de l’Université Félix-Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire).Après quatre ans à De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l., Meest recrutée à Cain-Lamarre.Elle travaille en droit fiscal et en droit administratif.Sa clientèle est composée de particuliers et d'entreprises qui veulent régulariser leur situation auprès des autorités financières. Elle les conseille et les soutient à chaque étape du dossier.Membre du Barreau depuis 2017, elle travaille à temps partiel au D.E.S.S. en fiscalité à l’UQÀM depuis plus d’un an.Diplômée en droit et en administration des affaires de l’UQÀM, elle a obtenu récemment une maîtrise en droit option fiscalité et un D.E.S.S. en fiscalité de l’École des Hautes Études Commerciales.Merejoint les bureaux montréalais de Sarrazin Plourde.Après son stage auprès du Directeur des poursuites criminelles et pénales, l’avocate se spécialise en droit criminel, pénal et en déontologie.Elle est membre du Barreau depuis 2020.Diplômée en droit de l’Université de Montréal, elle détient un Juris Doctor en common law de la même université.De Paris à Montréal, Merejoint le cabinet Sarrazin Plourde.Bientôt inscrite sur la liste du Barreau du Québec, elle est déjà membre du Barreau de Paris.Elle souhaite représenter des entrepreneurs et des entreprises pour défendre leurs intérêts, les aider à créer et au niveau du financement.Son expérience professionnelle est marquée par ses différents stages en France et à Montréal.Diplômée en droit de l’Université Paris Descartes, elle détient une maîtrise en droit de la même université et en droit international de l’Université de Montréal.Sarrazin Plourde ajoute à son équipequi effectue son stage du Barreau et l’étudiante en droitde l’Université de Montréal.Meet Medeviennent associés à SBL Avocats et Notaires.Au cabinet depuis 2006, l’avocate se spécialise en droit de la construction et en litige civil.Elle plaide régulièrement devant la Cour d’appel et les autres tribunaux du Québec.Membre du Barreau depuis 1997, elle est la première conseillère du Barreau du Saguenay Lac-Saint-Jean.Elle détient également un baccalauréat en droit de l’Université de Laval.Quant à Me Lapierre, il travaille à SBL Avocats et Notaires depuis 2011.Il concentre sa pratique en droit commercial, corporatif, civil, autochtone et en litige civil et commercial.Diplômé de l’Université de Montréal, il est membre du Barreau depuis 2007.