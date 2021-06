BFC Avocats : Marie-Pier Baril, Nicolas St-Sauveur, Guillaume Giguère, Émile Côté-Soucy et Julie Tremblay. Source: Site web de BFC

GBV Avocats : Mathieu Dion, Maude Fortin Massé, Audrey Morvan et Caroline Gauthier. Source : Site web de GBV

L’entreprise Protection Incendie GLB, un joueur important dans le domaine de la fabrication, de l’installation et de l’inspection de système de protection d’incendie, a récemment été vendue.Le fondateur,, a choisi de vendre après avoir été frappé par la maladie : un cancer à l'œil et au rein, à la fin de 2018.« J’ai amené mon entreprise jusqu’où je pouvais et Antoine, le nouveau propriétaire, peut aller plus loin. Je voulais une personne qui puisse conserver les valeurs de l’entreprise et la famille d’employés. Quelqu’un qui aurait à cœur la pérennité de l’entreprise et qui peut la propulser à un autre niveau », a affirmé Martin Bédard dans un communiqué publié sur le site internet de GB2C.Protection Incendie GLB était représenté par BCF, avec une équipe composée deetMontets Capital inc, l’acquéreur de l’entreprise, était représenté par le cabinet GBV Avocats, en la présence deetMartin Bédard semble considérer que cette transaction contribuera à la pérennité de son entreprise, notamment en raison de l’intérêt du nouveau propriétaire.« C’est une personne qui a besoin de l’équipe et qui songeait à acheter quelque chose de plus gros, mais qui a aimé notre entreprise au point qu’elle devienne son choix numéro un. Le fit avec mon frère François, qui demeure dans l’entreprise, est excellent! De ça aussi je suis content », raconte Martin, toujours par voie de communiqué.Protection Incendie GLB a été fondée en 2000. Martin Bédard a fondé celle-ci dans son garage, avant de la faire grandir.