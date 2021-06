Edward Martell. Source : Ballot Pedia

Un ancien dealer se reprend en main en choisissant le chemin du droit. Le 14 mai dernier, il est été assermenté par le même juge qui l’avait relâché 16 ans plus tôt au Michigan.C’est ce qu’a rapporté le Deadline Detroit et plus récemment le Washington Post À l’âge de 17 ans,est devenu trafiquant de drogue après avoir abandonné l’école et après avoir quitté son domicile familial. Il s’est fait arrêté lors d’une opération antidrogue à Dearborn Heights au Michigan, en 2005.Jugé coupable pour vente et fabrication de crack, il aurait dû être condamné à une peine de prison de 20 ans. Mais, le jugeen a décidé autrement en lui proposant une alternative.Il lui a offert une libération sous caution d’une durée de trois ans et l’a mis au défi de réaliser un objectif professionnel avant la fin de cette période de probation.Avec difficulté, Edward Martell réussit à s’inscrire en droit dans un collège communautaire en 2008.Après l’obtention de son diplôme, il a continué ses études en droit à l'Université de Detroit Mercy où il a reçu des bourses universitaires.À la fin de ses études supérieures, il a eu la chance d’effectuer un stage au Federal Public Defender à Washington DC.Tout au long de son parcours, le juge et l’étudiant sont restés régulièrement en contact en se parlant au moins tous les deux mois.À son inscription au Barreau de l'État du Michigan, la deuxième étape du processus de demande fut un peu plus stressante pour le candidat.En effet, le Conseil de moralité et d'aptitude physique du Barreau fait une analyse complète des dossiers et vérifie notamment les antécédents judiciaires. À cette étape, sa candidature aurait pu être rejetée.Or, grâce aux conseils des avocats chez Perkins Law Group et le soutien du juge Morrow, il a pu soumettre une demande de plus de 1200 pages expliquant ses motivations et remords du passé.« La principale chose qu'ils recherchent est la franchise. Je leur ai fait savoir que j'ai des remords - que je suis carrément embarrassé (par mon passé). Je suis la même personne, mais je ne pense plus comme ça. J'ai évolué », a-t-il expliqué au Washington Post.Finalement, le conseil lui a donné son accord après 15 minutes de délibération.« Mes larmes ont commencé à couler comme celles d'un bébé. Je poursuis ce rêve depuis 13 ans, sans savoir ce qu'il y a au bout du tunnel », raconte-il au Washington Post.Le 14 mai dernier, le juge Morrow a assermenté le jeune homme de 43 ans dans la même salle d’audience où tout a commencé.Aujourd’hui membre du Barreau de l’État du Michigan, Me Martell pratique au cabinet Perkins Law Group.