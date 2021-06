Mes Laurie Blackburn, Véronique Brouillette, Roxanne Tremblay, Éliane Dufour-Fallon, Laurence Bélanger, Valérie Lévesque et Zoé Lévesque. Source : Cain Lamarre

Le cabinet Cain Lamarre annonçait l'embauche de sept nouvelles avocates, en la présence de Mes Laurie Blackburn, Véronique Brouillette, Roxanne Tremblay, Éliane Dufour-Fallon, Laurence Bélanger, Valérie Lévesque et Zoé Lévesque.Droit-inc mène son enquête, et vous présente ce que nous savons sur elles.Tour d’horizon.Originaire du Saguenay, membre de la Première Nation des PekuakamiuInuatsh, Me Laurie Blackburn s'implique en tant que membre du conseil d'administration du Jeune Barreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean.Spécialisée en droit des personnes et de la famille, Me Blackburn gère plusieurs dossiers que ce soit des dossiers concernant les conjoints de fait, la garde d’enfant et les droits d’accès, le partage des droits patrimoniaux ou encore des questions de pension alimentaire.Elle a aussi acquis de l’expérience en litige et en responsabilité civile. Sa pratique l’a également amenée à gérer des dossiers en droit autochtone et constitutionnel.Au cabinet, on vante son « approche humaine ». « À l’écoute des besoins de ses clients, elle travaille toujours de concert avec eux afin de trouver la meilleure option selon les circonstances », indique Cain Lamarre sur son site internet.Barreau 2020, elle détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.Me Véronique Brouillette a œuvré à son compte pendant plusieurs années, entre 2001 et 2021, chez VBrouillette Avocates.Spécialisée en déontologie, en droit professionnel et disciplinaire, sa pratique l’amène à élaborer des approches stratégiques, des présentations, en passant, par exemple, par le soutien aux enquêtes disciplinaires.Dans le cadre de sa pratique, Me Brouillette plaide devant différentes instances au niveau disciplinaire, pratique illégale et recours extraordinaire. Elle agit également en tant que conseillère auprès des bureaux de syndic et des directions générales de divers ordres professionnels.La Barreau 2001 est considérée comme une plaideuse accomplie. Elle a développé au fil des années une expertise en matière d’infractions de nature sexuelle et de questions liées à la transgression des frontières professionnelles.Me Brouillette a commencé son parcours académique par un certificat en sciences sociales de l’Université du Québec à Montréal avant de compléter sa formation par un baccalauréat en sciences juridiques.Elle enseigne aussi un cours sur les aspects légaux et organisationnels de la psychothérapie à l’UQÀM, en plus d’animer des conférences et de donner des formations auprès de bureaux de syndic d’ordres professionnels.Barreau 2020, Me Roxanne Tremblay exerce en droit de l’environnement et municipal.Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a aussi obtenu en 2020 un diplôme de microprogramme en médiation environnementale. Elle étudie présentement à la maîtrise en gestion de l’environnement à l’Université de Sherbrooke.Elle figure au palmarès du doyen de l’Université de Sherbrooke 2017-2018 et a mérité une mention de distinction au Centre québécois du droit de l’environnement.Me Tremblay a complété son stage du Barreau à la Chambre des communes.Spécialisée en droit des assurances et en litige, Me Éliane Dufour-Fallon étend sa pratique aux domaines de la construction, de la responsabilité du fabricant et des réclamations pour préjudice corporel.Barreau 2017, elle a travaillé jusqu’en octobre dernier chez Gasco Goodhue. Elle a complété son stage chez Pasquin Viens entre mai 2017 et décembre 2017.« Joueuse d’équipe, elle a l'habitude d'agir autant en soutien aux avocats d'expérience qu'en tant qu'avocate responsable du dossier. Elle est reconnue pour bien comprendre les besoins de ses collègues et être proactive dans la prise de responsabilité et la bonne gestion de ses dossiers », soutient le cabinet sur son site internet.Membre du barreau du Québec depuis 2017, Me Dufour-Fallon détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke. Elle est également membre du jeune Barreau du Québec et de l’Association du Barreau canadien.Me Laurence Bélanger se spécialise en litige, en droit de la construction et en droit pénal. Le cabinet insiste sur son « approche humaine, structurée et rigoureuse ».Bachelière en droit de l’Université Laval, elle a complété son stage en droit chez Cain Lamarre entre septembre 2020 et avril 2021.Elle a complété une session à la Faculté de droit et Science politique à l'Université de Montpellier, en France, dans le cadre de sa formation en droit.Elle est membre du conseil d’administration de l’Externat St-Jean-Berchmans. Elle s’est aussi impliquée dans différents comités lors de la formation à l’Université Laval, dont le comité exécutif du Gala Grand Maillet de la Chambre des Notaires et de membre du conseil d'administration de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval.Elle a aussi été demi-finaliste au concours de plaidoirie « Coupe de la Doyenne » en 2018.Me Bélanger fait partie de plusieurs équipes de sport amateur.Me Zoé Lévesque a travaillé chez Daoust Parayre avocats, à Rouyn-Noranda, entre février et mars 2021, avant de se joindre à Cain Lamarre.Originaire de Rouyn-Noranda, elle concentre sa pratique dans les domaines des assurances et de la construction. Les litiges qu’elle traite sont des dossiers de litige civil, de vice caché et de responsabilité civile.Me Lévesque a obtenu une licence en droit civil de l’Université d'Ottawa ainsi qu’un diplôme en techniques juridiques du Collège Bart.Durant ses études, elle a eu l’occasion de travailler sur des dossiers liés à l'immobilier et au corporatif.Elle est décrite chez Cain Lamarre comme « rigoureuse, rationnelle, disponible et à l’écoute ». La Barreau 2020 est aussi sensible à la cause de l’intégration des nouveaux arrivants en régions.Me Valérie Lévesque est originaire de la Côte-Nord, et se dit très attachée à sa région.Après un baccalauréat en droit de l’Université Laval et une maîtrise en droit notariale de la même institution, Me Lévesque a commencé sa carrière comme stagiaire chez Mélanie Boulay notaires, à Port-Cartier, sa ville natale.Admise à la Chambre des Notaires en 2021, elle a décidé de s’installer à Sept-Îles pour travailler dans le Groupe Services notariaux de Cain Lamarre.